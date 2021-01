Lehrer-Mangel in MV - Zwischen Burnout und Weiterbildung: So geht es Lehrern als Seiteneinsteiger in MV

Ehemalige Spitzensportler, Tischlermeister oder Germanisten: Ohne Seiteneinsteiger wäre in Mecklenburg-Vorpommern längst kein Unterricht mehr möglich. Doch sie müssen gegen Vorurteile kämpfen. Zwei von ihnen berichten, wie sie zu ihrem Beruf kamen und welche Erfahrungen sie sammeln.