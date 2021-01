Rostock

Die Doppelbelastung von Präsenz- und Distanzunterricht an Schulen in MV im Corona-Lockdown bringt viele Lehrer an die Grenzen ihrer Kraft. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) wirft Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) vor: „Das Land verheizt seine Lehrkräfte.“

„Die Lage ist dramatisch“, erklären die beiden GEW-Landesvorsitzenden Annett Lindner und Maik Walm. Der Arbeitsaufwand habe sich für die betroffenen Kollegen um ein Vielfaches erhöht, da die Pflicht zur Begleitung von Schülern bestehe. Auf diese Weise habe die Landesregierung „Mehrarbeit ohne Ausgleich“ angeordnet, verletze damit aber ihre Fürsorgepflicht für das Lehrpersonal. Folge: Viele der Pädagogen seien „am Ende ihrer Kräfte“.

Quelle: Frank Pubantz

Abschlussklassen in MV sind gut gefüllt

Seit Mitte Dezember sind auch Schulen des Landes im Lockdown. Während die meisten Schüler zu Hause bleiben sollen, gilt das für Abschlussklassen wie die Klasse 10 an Regionalen Schulen oder die Klasse 12 an Gymnasien nicht. Doch auch hier können sich Schüler aussuchen, ob sie im Klassenraum oder von zu Hause aus lernen. Rund 70 Prozent kämen derzeit weiterhin in die Schulen, erklärte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Donnerstag im Landtag. Die anderen wählen demnach die Distanz-Variante. Folge: Mehrarbeit für die Lehrer.

Lehrer müssen offenbar auch Materialien selbst besorgen

Für die GEW ist dies eine angeordnete Mehrarbeit, die anerkannt werden müsse. „Wir fordern die sofortige Einrichtung von Lebensarbeitszeitkonten, auf die rückwirkend ab Januar Stundenpauschalen für diese Mehrarbeit eingebucht werden“, so Walm. Außerdem müsse das Land Mehrkosten übernehmen. Lehrer müssten seit Monaten Kosten für Unterlagen, Kopien oder Internetverträge, selbst tragen. Für Fahrten zu Schülern seien sie nicht einmal unfallversichert. „Das ist in jeglicher Hinsicht grob fahrlässig vom Land“, bilanziert Maik Walm.

Von Frank Pubantz