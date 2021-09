Lehrergewerkschaft MV zieht kritische Bilanz der ersten Schulwochen

Schwerin

Die Lehrergewerkschaft GEW hat eine kritische Bilanz der ersten sechs Schulwochen in Mecklenburg-Vorpommern gezogen. Die Schüler sollten in dieser Zeit im Unterricht wieder richtig Fuß fassen und die Lehrkräfte individuelle Lernstandserhebungen sowie standardisierte Tests durchführen. „Rückblickend müssen wir feststellen, dass das flächendeckend nicht gut gelungen ist“, erklärten die beiden GEW-Landesvorsitzenden Annett Lindner und Maik Walm am Mittwoch. Das gehe aus einer Vielzahl von Rückmeldungen aus den Schulen hervor, welche die Gewerkschaft derzeit erreichten.

Die Ergebnisse der Lernstandserhebungen zeigten deutlich einen Bedarf an zusätzlicher pädagogischer Unterstützung. Notwendige Angebote im Kernbereich Unterricht könnten aber nicht gemacht werden, weil die Stundenzuweisung zu niedrig ausfalle. Förderstunden könnten nicht gegeben werden und an manchen Schulen sei nicht einmal die Kontingentstundentafel abgesichert. Die versprochenen zusätzlichen Kräfte, wie Studenten oder Lehrer im Ruhestand, seien vielerorts nicht angekommen.

Bildungsministerium will Ergebnisse im Oktober abfragen

Das Bildungsministerium will im Oktober die Ergebnisse der Lernstandserhebungen bei allen Schulen im Land abfragen, wie ein Ministeriumssprecher sagte. Die Erhebungen waren in den ersten vier Schulwochen durchgeführt worden, um zu sehen, wo die einzelnen Schüler stehen und welche Lücken sie möglicherweise haben. Das Schuljahr hatte Anfang August begonnen.

Die GEW verwies auf eine hohe Belastung der Lehrkräfte. Weitere Mehrarbeit entstehe durch die Distanzbeschulung für Schüler mit entsprechender Genehmigung oder in Quarantäne, hieß es. Die Schmerzgrenze sei erreicht und mancherorts überschritten, so Walm. „Viele Lehrkräfte sind verzweifelt oder resigniert oder beides.“ An manchen Schulen gibt es Krankenstände, wie sonst erst um den Jahreswechsel herum. Es handele sich dabei nicht um Einzelfälle.

Von Iris Leithold