Schwerin

Die Lehrergewerkschaft GEW hat mehr Geld aus dem Corona-Aufholprogramm für die Stärkung des eigentlichen Unterrichts in der Schule gefordert. Ob Kinder die angebotene kostenfreie Nachhilfe bei privaten Bildungsträgern nutzen, hänge auch von den Möglichkeiten der Eltern ab, sie dorthin zu bringen, sagte der GEW-Landesvorsitzende Maik Walm am Donnerstag in Schwerin.

Besser wäre es aus seiner Sicht, mit dem Geld den Unterricht in der Schule zu stärken. Mehr Personal müsse in die Klassen, um die Kinder mit ihren unterschiedlichen Lernständen bestmöglich zu fördern. „Stärkt die Schulen, damit stärkt ihr am Ende alle Schülerinnen und Schüler“, sagte er an die Adresse des Bildungsministeriums unter Ministerin Bettina Martin (SPD).

Nach früheren Angaben der Ministerin haben die Schulen Geld erhalten, um zusätzliche Kräfte anzustellen, zum Beispiel pensionierte Lehrer. Auch Lehramtsstudenten sind gebeten worden zu helfen.

Von dpa