Schwerin

„Wir bräuchten doppelt so viele Lehrer“, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) kürzlich zu Personalproblemen an Schulen in der Corona-Krise. Aber „backen“ könne sie nun einmal keine.

Ein anderer Vorstoß der Ministerin löst jetzt Protest aus: Martin lasse den Lehrermangel kleinrechnen, moniert Simone Oldenburg, Bildungsexpertin der Linken im Landtag. Denn: In einer neuen Verordnung, die Lehrerbedarf bis 2025 festlegt, sollen steigende Schülerzahlen sich erst Jahre später niederschlagen.

Anzeige

„Mit diesem Taschenspielertrick soll offenbar der Lehrermangel kaschiert werden“, so Oldenburg. Als Ergebnis prophezeit sie „größere Klassen, erneut steigenden Unterrichtsausfall sowie eine weitere Verschärfung der Lern- und Arbeitsbedingungen“. Doch schon jetzt ächzen viele Schulen im Land unter dem Lehrermangel – auch ohne Corona-Mehrbelastung.

Weitere OZ+ Artikel

Linke: Ministerin rechnet 220 Lehrerstellen weg

Worum geht’s? Laut Entwurf der neuen Verordnung soll der Lehrerbedarf (besser: der Lehrerstunden) künftig nicht wie bisher für ein oder zwei, sondern für fünf Jahre festgelegt werden. „Bemessungsgrundlage ist das Grundbudget des Schuljahres 2019/2020“, steht im Text. Dies gilt demnach bis zum Schuljahr 2024/25. Haken: Bis dahin geht das Ministerium von einer weit höheren Schülerzahl in MV aus, allein an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen von rund 6300 Jungen und Mädchen mehr als aktuell.

Nur die Zahl der Lehrerstunden würde nicht mitwachsen, moniert Oldenburg. Sie rechnet vor: „Bei jährlich etwa 800 zusätzlichen Schülern spart das Land somit im Jahr 2025 bis zu 6000 Stunden, die den Schulen vorenthalten werden.“ Das wären MV-weit noch einmal 220 Lehrerstellen, die nicht besetzt werden müssten.

Ministerium beruhigt: Novelle wird noch beraten

Das Ministerium versucht, Druck vom Kessel zu nehmen. Die neue Verordnung werde ja noch bis Mitte Juni diskutiert, so Sprecher Henning Lipski. „Die Abstimmung zu dieser Frage ist noch nicht abgeschlossen.“ Die Zahl der Lehrerstellen „folgt“ der steigenden Schülerzahl, so Lipski.

Laut dem Entwurf der neuen Verordnung gilt dies aber erst einige Jahre später. Oldenburg fürchtet: Schulen müssten noch mehr um zusätzliches Personal betteln, die Bildung in MV würde weiter an Qualität verlieren.

GEW : Personal fehlt „in alarmierendem Ausmaß“

Kritisch sieht auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) den wachsenden Lehrermangel. „Grundsätzlich nehmen wir seit Jahren wahr, dass trotz steigender Aufgaben und Schülerzahlen zu wenig Stunden zur Verfügung stehen und diese nicht angemessen steigen, sondern im Vergleich sinken“, sagt Landesvorsitzender Maik Walm. Zwar sehe die Verordnung vor, dass bei einem Anstieg der Schülerzahlen auch mehr Lehrerstunden zugewiesen werden können. Dazu komme es aber nicht, „sicher auch weil Personal in alarmierendem Ausmaß fehlt“.

Laut Ministerium wird die Zahl der Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen in MV von derzeit rund 133 000 auf 139 300 steigen. Hinzu kommen noch etwa 18 000 Schüler an Schulen in freier Trägerschaft.

Lesen Sie auch

Von Frank Pubantz