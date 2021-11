Greifswald

Am Sonntagvormittag wurde die Leiche eines jungen Mannes in Greifswald gefunden. Während es am selben Abend nur Informationen von der Polizei gab, dass ein 20-Jähriger gefunden worden sei, zeichnet sich im Verlauf des Montags eine tragische Geschichte zu dem Fund ab.

Bereits bekannt war, dass ein 20-jähriger Mann tot an einem Feldweg nahe der Stralsunder Straße in Greifswald aufgefunden wurde. Eine Spaziergängerin hat ihn am Sonntagvormittag gefunden. Das besagte Feld hinter der Stralsunder Straße hat sich in den vergangenen Monaten großer Beliebtheit erfreut. Als während der Corona-Lockdowns kaum andere Aktivitäten möglich waren, nutzten viele Greifswalder die kilometerlangen Feldwege und Wiesen zum Spazieren und verweilen.

Der Tote wurde bereits vermisst

Zugänge zu den Feldern gibt es drei: Einen direkt am Ryck, eigentlich eine Zuwegung zu einem Schöpfweg. Einen kleinen Trampelpfad hinter einem Garagenhof und einen großen Feldweg, der für landwirtschaftliche Maschinen genutzt wird. Er entspringt aus einem kleinen Parkplatz, nahe der Esso-Tankstelle, direkt am Stadtrand von Greifswald. Es sind nur zwei Schritte zwischen bewohnter Straße und der hell erleuchteten Tankstelle und der stockfinsteren Nacht. Sobald es dunkel ist, sieht man die Hand vor den eigenen Augen nicht mehr, nur die entfernte Silhouette der Stadt.

Hier wurde der Leichnam gefunden. Während die Polizei weitere Ermittlungen abwartet, gibt es in den sozialen Medien Hinweise auf das, was in der Nacht von Samstag auf Sonntag passiert sein könnte. In der Handyapp „Jodel“ können Nutzer anonym Dinge posten und auch kommentieren. Am späten Samstagabend ging ein Hilferuf über die App raus: Ein junger Mann werde vermisst, der mit Freunden auf dem Weihnachtsmarkt war. Die Polizei sei informiert, man könne ihn jedoch nicht finden. Die Beschreibung passt.

Am Montag bestätigt das Polizeihauptrevier in Greifswald, dass zwei junge Männer die Beamten um Hilfe gebeten hätten. Ihr Freund sei weg. Da sich über 18-Jährige jedoch frei bewegen können, sind die Mittel der Polizei in solchen Fällen beschränkt. Trotzdem helfen sie in dieser Samstagnacht bei der Suche.

Schrecklicher Verdacht wird Gewissheit

Leider ergebnislos. Bis fünf Uhr morgens kommentieren Menschen unter dem Hilferuf. Im Laufe des Sonntags verschwindet er. Gelöscht. Dafür tauchen andere Meldungen auf. Eine Leiche sei gefunden worden. Am Montagnachmittag bestätigt die Polizei den sich aufdrängenden und schreckliche Verdacht: Der vermisste junge Mann und der Leichnam sind ein und dieselbe Person. Ortsunkundig und zu Besuch. Alles Weitere ist Verdacht. Er habe sich zum Telefonieren entfernt.

Wann er bei der Esso-Tankstelle angekommen ist und wie genau er gestorben sei, wäre Spekulation. Allerdings fror es in der Nacht vom Samstag auf Sonntag leicht, das Thermometer ging unter Null. Gegen 1 Uhr nachts schneite es. Dass der junge Mann sich verlaufen hatte und erfroren ist, kann nicht ausgeschlossen werden. Allerdings wollte die Polizei das zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigen. Auch, ob Alkohol im Spiel war, ist unklar.

Von Philipp Schulz