Leidenschaftlicher Bühnenmann: Theater-Urgestein Wolfgang Bordel wird 70

Die große Feier ist verschoben. Freunde und Mitstreiter müssen, was das Anstoßen betrifft, auf den 1. Mai hoffen. An jenem Tag, an dem Dr. Wolfgang Bordel 1983 in Anklam Intendant wurde, will er nun einladen. Sollten ihm Besucher dennoch schon morgen zum 70. Geburtstag gratulieren kommen, gehen sie nicht leer aus. Sie erhalten vom Chef der Theaterakademie Vorpommern eine „Schluckimpfung“, passend zu den gerade unwirtlichen Zeiten. Die Flasche mit der glasklaren, hochprozentigen Flüssigkeit steht im Büro schon in Reichweite. Ihr Inhalt ist noch unangetastet, ob er von immunisierender Wirkung sein wird, weiß man nicht.

Sollte der bärtige Mann dann womöglich noch mit der Frage konfrontiert werden, wie es ihm so gehe, hat er schon eine Antwort parat: „Ganz nüchtern gesagt – betrunken ist besser.“ Wer nun glaubt, sich dem Jubilar mit solchen Sätzen zu nähern, zieme sich nicht, liegt komplett falsch. Denn der langjährige Intendant der Vorpommerschen Landesbühne (1983 bis 2019), Direktor der Theaterakademie, Dozent und leidenschaftliche Regisseur hat Zeit seines Lebens immer eines gern getan: ordentlich gefeiert, reichlich gegessen und kräftig getrunken. Warum sollte das nun anders sein, wo der gebürtige Hallenser keinen Zweifel daran hegt, dass jedes Alter, das man bei guter Gesundheit erlebt, ein schönes ist?

Geschenk bereits im September: Kulturpreis des Landes

Bordel hat ein großzügiges Geschenk bereits Anfang September bekommen, den Kulturpreis des Landes. Eine prima Gelegenheit, sich an manch Skurriles, an politisch riskante Auftritte und unerwartete Erfolge zu erinnern. Seinen Einstand als Intendant des Anklamer Theaters erlebte er schon mit dem Willkommensgruß. Und der hatte es in sich, denn der damalige 1. Sekretär der SED-Kreisleitung machte ihm unmissverständlich klar, was er vom „Neuen“ erwartet. Nämlich, dass es wie in den Jahren zuvor einen eigenständigen Marschblock der Theaterleute zum Kampf- und Feiertag der Arbeiterklasse geben möge; genau der aber stand infrage, ein politischer Skandal wäre das. Bordel erfüllte den Parteiauftrag, indem er allen Teilnehmern für nach der Demo reichlich Bier und Bockwurst versprach. Kämpfen und feiern nahm er ernst. Zwölf von ungefähr 50 Mitarbeitern kamen daraufhin tatsächlich; immerhin ein kleiner, aber unübersehbarer Trupp im Zug der Werktätigen. Der politische Frieden in der Kreisstadt war gerettet und eine neue Bier-Tradition aus der Taufe gehoben.

Es folgten zwei ereignisreiche Jahre mit Frank Castorf als Regisseur unter Intendant Bordel, in denen das einheimische Theaterpublikum manchmal mehr Fragen und Zweifel als Erkenntnis und Freude hatte, Gäste dafür allerdings teilweise sogar aus Berlin in die Provinz pilgerten. „Wir haben die Aufführungszeiten manchmal so gelegt, dass die Hauptstädter problemlos per Zug anreisen und mit der letzten Bahn wieder nach Hause zurückfahren konnten“, blickt Bordel zurück.

Liebe zum Bühnenspiel schon als Student entdeckt

Seine Liebe zum Bühnenspiel hatte sich schon in Studenten- und Arbeiterensembles entfaltet. Die Fähigkeit, eine solche Kulturanstalt nun selbst leiten zu können, bildete sich freilich erst sukzessive heraus. Dabei hat Bordel zu keiner Zeit den großen Chef heraushängen lassen. Stattdessen dem Volk genau aufs Maul geschaut – vor, auf und hinter der Bühne. Und das macht er bis heute. Fiete Drahs (23), Absolvent der Akademie und momentan in der spielfreien Zeit Mann für alles in Bordels Vorzimmer, vermag das einzuschätzen. „Er ist so etwas wie der Papa unserer großen Theaterfamilie. Er sitzt an der Stirnseite des Tisches und hält alles zusammen.“ Man könne immer und mit jeder Frage zu ihm kommen, Bordel wisse stets eine philosophische Antwort. Drahs zieht nicht nur deshalb den Hut vor ihm, sondern auch, weil der Chef alle Tricks und Kniffe des Bühnengeschäfts kenne und zum Wohle des Musentempels, nie aber zum eigenen Vorteil einsetzt. Ein Umstand, der dem stets auch kommunalpolitisch aktiven Mann über fast vier Jahrzehnte jede Menge Respekt und Vertrauen beschert hat.

Während Castorf schon bald nach Karl-Marx-Stadt ( Chemnitz) wechselte, hat Bordel bis heute Anklam unerschütterlich die Treue gehalten. Über seine Begründung dafür mag man schmunzeln: „Es gibt immer zwei Möglichkeiten, Karriere zu machen. Entweder von einer großen Bühne auf die nächste große Bühne zu wechseln, oder aber zu bleiben und die Stadt über ihre Bühne berühmt zu machen.“ Seine Entscheidung fiel zugunsten des Städtchens an der Peene aus, wo er jedes Jahr zum Ende des Sommers „Die Peene brennt“ spektakulär und mit größtmöglichem Lokalkolorit produziert. Bereut hat der gebürtige Hallenser das Bleiben nie, denn hier hat er (beinahe) alles gelernt und getan: die Garderobe der Gäste aufgehängt, Karten abgerissen, Märchen, Komödien und Tragödien inszeniert, Vineta zu neuem Leben erweckt. Zu der ihn bis heute faszinierenden, sehr aktuellen und sehr deutschen Gefahr, unterzugehen, weil man zu reich, nicht aber zu arm ist, möchte er noch mindestens eine weitere Trilogie hinzufügen. An Fantasie mangelt es ihm nicht.

Geld war fürs Theater nie genug da

Viele finanzielle und strukturelle Engpässe hat der Bewohner der Landkommune in Schmatzin, in der bis heute zwei der sechs Kommunarden von einst geblieben sind, gemeistert. Geld war fürs Theater nie genug da, weder in DDR- noch D-Mark oder Euros. Gleichzeitig hat sich die Zahl der Spielstätten dennoch erweitert, mit dem Chapeau Rouge in Heringsdorf, der Blechbüchse und den Bühnen in Usedom, Wolgast und Barth jeweils hin zum Publikum. Pragmatismus war neben Humor und Schlitzohrigkeit stets ein intaktes Instrumentarium, um vermeintlich Unlösbares zu entwirren. Dabei kam ihm womöglich zu Gute, als gelernter Lok-Schlosser und Triebwagenelektriker („einen Kabelbaum kann ich immer noch binden“), Modellierer bei der Akademie der Wissenschaften, Philosoph und Intendant auf ganz unterschiedlichem Terrain Erfahrungen gesammelt zu haben. Nicht zu vergessen der glückliche Umstand, in einer bescheidenen Familie groß geworden zu sein. Das half ihm, niemals den Boden unter den Füßen zu verlieren.

Seine erste Rolle spielte Wolfgang Bordel übrigens bereits mit vier Jahren. Den Ochsen neben der Weihnachtskrippe, als der er acht Mal seinen Text „Muh“ zu sagen hatte. So begann eine Karriere, die er zu keiner Zeit angestrebt hatte, aber voller Leidenschaft ausfüllte. Inzwischen hat er die Intendanz an Martin Schneider weitergereicht und kann sich daher öfter seiner Bonsaizucht zuwenden. Bei der gezielten Verzwergung der Pflanzen könne man so wunderbar nachdenken und vor sich hin sinnieren, versichert er.

Mut und Identitätsstiftung, Popularität und Ideenvielfalt

Bei der Auszeichnung mit dem Kulturpreis von MV attestierte Christian Schwandt dem Geehrten Mut und Identitätsstiftung, Popularität und Ideenvielfalt. Besonders aber dürfte Bordel gefallen haben, dass der kaufmännische Geschäftsführer am Mecklenburgischen Staatstheater ihn auf eine Stufe mit dem legendären Emanuel Striese aus dem unverwüstlichen Schwank „Der Raub der Sabinerinnen“ stellte. Beide setzen sich über alle Misslichkeiten, Provisorien und Engpässe des Provinztheaters hinweg. Schwandt: „Wer für das Theater brennt, darf die Strieses dieser Erde nicht verachten, sondern muss ihnen zu Füßen liegen.“ In und um Anklam tun das viele. Sie wissen, was sie am Jubilar haben.

Von Steffen Adler