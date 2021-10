Grevesmühlen

Leif-Erik Holm ist erneut zum Landessprecher der AfD in MV gewählt worden. Der 51-Jährige, der in Schwerin lebt, musste sich zuvor viel Kritik anhören. Mitglieder machten ihn persönlich für die andauernden Streitigkeiten innerhalb der Partei verantwortlich. Dies habe auch Wählerstimmen gekostet.

Der Landesvorstand führt diverse Parteiausschlussverfahren gegen kritische Mitglieder. Weitere Kritik: Durch seine Arbeit als Bundestagsabgeordneter in Berlin habe Holm viel zu wenig Zeit, sich um die Belange des Landesverbandes zu kümmern.

Ohne Gegenkandidat: Fast zwei Drittel für Holm

Holm bleibt also für weitere zwei Jahre AfD-Landessprecher, das Gesicht der Partei in MV. Holm erhielt 87 Ja- bei 48 Nein-Stimmen. Im Vorfeld hatte es keine ausreichende Mehrheit für den Vorschlag gegeben, nur noch einen statt zwei Landessprecher der Partei zu wählen. Einen Gegenkandidaten gab es gegen Holm dann allerdings nicht.

Holm und der alte Landesvorstand mussten sich einiges anhören. Vor allem der Ausschluss von Mitgliedern, die den Vorstand kritisieren, war immer wieder Thema in Grevesmühlen. Ralph Weber, Rechtsprofessor aus Greifswald, erklärte kurz vor dem Parteitag seinen Austritt. Thomas Kerl, der zuletzt den Vorwurf von Sex-Partys in der AfD-Landtagsfraktion erhob, wurde gar nicht erst in die Sporthalle gelassen, in der die Landes-AfD tagt.

Von Frank Pubantz