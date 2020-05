Rostock

Im Moment liegen sie noch an der Kette: Die Fahrgastschiffe in MV. Doch nachdem die Landesregierung gestern einen zügigen Neustart für den Tourismus beschlossen hat, hoffen auch die Reedereien auf einen verspäteten, aber baldigen Start. Rund zwei Monate fehlen ihnen bereits im Saisongeschäft. Und auch wenn die Freude über die Lockerungen groß ist, sehen sie dem Sommer noch mit gemischten Gefühlen entgegen, wie drei Betreiber des Landes erzählen.

Fahrgastschifffahrt Schütt hofft auf Start ab 9. Mai

„Unsere Verluste belaufen sich bislang auf einen mittleren fünfstelligen Betrag“, schätzt Thomas Schütt nach eigener Hochrechnung. Er betreibt in Rostock die gleichnamige Fahrgastschifffahrt. Insgesamt vier Schiffe verkehren normalerweise von Anfang März bis Ende Oktober im Linienverkehr gekoppelt mit Hafenrundfahrten zwischen Stadthafen und Warnemünde. „Meine vier Mitarbeiter der MS Mecklenburg sind in Kurzarbeit. Aber wir haben die Zeit genutzt, um die Schiffe und Anlegestellen zu überholen. Nun ist alles in bestem Zustand und es kann losgehen“, berichtet Schütt.

Die Hoffnung liegt seit heute Morgen auf dem 9. Mai. „Nun müssen wir prüfen, unter welchen Umständen wir die Gäste empfangen können“, erzählt der Chef. Er ist sich sicher, dass es eine schwierige Saison werden wird: „Viele Standbeine sind uns weggebrochen, wie die Kooperation zu den Kreuzfahrtschiffen. Nun hoffen wir auf den Inlandstourismus und viele Tagestouristen.“ Besonders schwer im Magen liege ihm die abgesagte Hanse Sail. Mit ihr habe sich das Unternehmen sonst den „Winterspeck“ zugelegt, um die Zeit von November bis Februar zu überbrücken. „Mit viel Glück kommen wir mit einem dunkelblauen Auge aus der Sache raus. 2021 wird dann hoffentlich besser“, meint Schütt.

Umfassende Maßnahmen zum Schutz vor Corona bei der Reederei Adler

Hart trifft die Corona-Krise auch die Reederei Adler, die an den Standorten Wismar, Rostock, Rügen und Usedom insgesamt elf Schiffe betreibt. Die gesamten Mitarbeiter – rund 100 – befinden sich derzeit in Kurzarbeit. „Wir haben sämtliche Arbeiten gestoppt und versucht, an allen Ecken Einsparungen vorzunehmen“, erzählt Steffen Müller, Betriebsleiter der Reederei in MV. So konnte sich zum Beispiel mit den meisten Hafenbetreibern darauf geeinigt werden, die Hafengelder vorerst auszusetzen. „Wir haben in den vergangenen Jahren zwar gut gewirtschaftet, aber das meiste gleich reinvestiert“, erklärt Müller.

Steffen Müller, Betriebsleiter der Adler-Schiffe, steht auf einem der Fahrgastschiffe im Wismarer Hafen. Quelle: Ove Arscholl

Für den Start des Saisongeschäftes, den die Reederei im Gegensatz zu Schütt erst am 18. Mai erwartet, seien sie schon gut gerüstet, wie der Betriebsleiter mitteilt: „Wir haben Hygienekonzepte entwickelt. Auf allen Schiffen sind Desinfektionsspender angebracht, es gibt Plexiglasscheiben und Hinweisschilder zur Abstandsregel.“ Auch an den Schutz der Mitarbeiter ist gedacht: „Da sie alle mit Mundschutz arbeiten müssen, werden sie mehr Pausenzeiten bekommen.“ Außerdem sind die Crews in zwei Teams eingeteilt, die sich im Zwei-Wochen-Rhythmus abwechseln werden. So sei im Infektionsfall immer eine Besatzung einsetzbar.

„Verluste sind nicht mehr aufzuholen“

Einen großen Ansturm erwartet die Reederei Adler allerdings zu Anfang nicht: „Wir sind ein reines Touristikunternehmen sind. Die Skepsis, wie gut der Tourismus dieses Jahr überhaupt anlaufen wird, ist groß. Viele unserer Gäste sind schon älter“, erzählt Müller. Er geht davon aus, dass Mundschutz zumindest zum Teil Pflicht sein wird, was viele abschrecken könnte. Und auch wenn genug Gäste kommen, rechnet er damit, dass sie die Schiffe höchstens zur Hälfte auslasten dürfen. „Zumindest der Platz, um Abstand zu halten, ist bei uns kein Problem. Wir haben sowohl im Außenbereich wie auch im Innenraum genug Fläche“, teilt der Betriebsleiter mit. Wie hoch der gesamte Schaden ist, werde sich erst am Ende der Saison sagen lassen. „Aufholen können wir die Verluste der letzten zwei Monate bis Oktober nicht mehr“, befürchtet Müller.

Trotz ganzjährigem Betrieb hohe Einbußen bei der Weißen Flotte

Im Gegensatz zu den anderen beiden Betrieben hat die Weiße Flotte mit Sitz in Stralsund neben dem Saisongeschäft der Fahrgastschifffahrt auch ganzjährigen Fährverkehr – etwa zwischen Warnemünde und Hohe Düne oder Schaprode auf Rügen und Hiddensee. „Das fängt aber nichts an Verlusten auf“, wie Detlev Düwel, Sprecher der Geschäftsleitung, bedauert. Die Fähren seien auf den Bedarfsverkehr angewiesen. Hiddensee zum Beispiel habe sich aber so abgeschottet, dass lediglich einige Bewohner die Verbindung nutzen. Deshalb wurden die Fahrpläne stark eingekürzt.

MS Hansestadt Stralsund der Weißen Flotte vor Stralsund. Das Fahrgastschifffahrtsunternehmen hofft auf einen langsamen Saisonstart vor Pfingsten. Quelle: Weiße Flotte

Hoffnung gibt es ab 8. Mai: „Dann werden wir zwischen Schaprode und Hiddensee ein Fahrgastschiff zusätzlich einsetzen. Freitags, samstags, sonntags und an Feiertagen wird außerdem wieder ein Schiff zwischen Stralsund und Hiddensee verkehren“, erklärt Düwel. Es werde derzeit geprüft, wie die Hygienevorschriften umgesetzt werden können. Der Gastronomiebetrieb an Bord bleibe aber vorerst geschlossen. „Die Lockerungen für Tourismus und Gastronomie kamen nun doch überraschend schnell. Wir brauchen erst etwas Vorbereitungszeit“, meint der Sprecher. Sicher ist jedenfalls, dass sie die Kapazität drosseln werden. Statt 300 Mann lasse man beispielsweise nur noch 100 aufs Schiff. Bänke und Stühle werden abgesperrt, um den Abstand zu gewährleisten. Düwel geht davon aus, dass dann in der Woche vor Pfingsten weitere Boote zum Einsatz kommen und auch wieder Ausflüge angeboten werden: „Wir warten ab, wie das Gästeverhalten ist und werden spontan danach entscheiden.“

Von Maria Baumgärtel