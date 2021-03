Rostock

Noch immer gelten die Kanarischen Inseln offiziell als „Risikogebiet“, die Inzidenz auf den beliebten Ferieninseln liegt bei rund 60 Neuinfektionen je 100 000 Einwohnern. Und dennoch: Deutschlands größte Kreuzfahrt-Reederei wagt dort am Wochenende den Neustart nach dem Winter-Lockdown. Am Sonnabend will Aida Cruises erstmals in diesem Jahr wieder mit Gästen an Bord in See stechen. „Wir starten mit der ,Aidaperla’ zur ersten Kanaren-Kreuzfahrt“, Hansjörg Kunze, Vize-Präsident der Rostocker Reederei.

In der „Heimat“ hingegen sieht die Lage alles andere als rosig aus: Nachdem die Kreuzfahrt-Saison 2020 in Rostock nahezu komplett ausgefallen ist, droht 2021 für Deutschlands größten Kreuzfahrt-Hafen ein ähnlich schlechtes Jahr zu werden.

Viele Kabinen bleiben leer

„Wir fahren derzeit auf Sicht“, sagt Aida-Vize Kunze zur aktuellen Lage der Branche. Aber: Die Rostocker Reederei habe sich entschieden, langsam wieder den Betrieb hochzufahren – zunächst aber nur mit einem der insgesamt 13 Schiffe der Kussmund-Flotte. „Die ,Aidaperla’ läuft am Sonnabend in Las Palmas auf Gran Canaria zu einer siebentägigen Kreuzfahrt aus“, so Kunze.

Das Schiff verfügt über mehr als 1600 Kabinen für Gäste. Ein großer Teil davon bleibt aber frei: Aida spricht von „angepassten Kapazitäten“. Nach OZ-Informationen werden maximal 60 Prozent der Kabinen belegt. Beim Neustart dürften es noch weniger sein. Aber: Schon ab 30 Prozent Auslastung ist ein Törn für die Reederei, die sich um Bürgschaften von Bund und Land bemüht, rentabel.

Urlaub nur mit Test

Schon vor der Abreise auf die Kanaren müssen alle Passagiere einen PCR-Test machen. Der ist im Reisepreis inbegriffen, kann bei Centogene oder einer Helios-Klinik gemacht werden. Nur wenn der eindeutig negativ ist, dürfen sie sich auf den Weg zum Schiff machen. Auch an Bord gelten Abstandsregeln und Maskenpflicht in öffentlichen Bereichen.

Büfetts gibt es derzeit nicht an Bord, gegessen wird an festen Plätzen – mit Service am Platz. „Was an Land noch eingeführt wird, gibt es bei uns bereits: Wir können jederzeit nachverfolgen, welcher Gast mit welchem anderen Urlauber zusammen beim Essen saß oder wer wann an Land war“, so Kunze. Landausflüge sind möglich – aber nur in der Gruppe, gebucht über Aida. Regelmäßige „Gesundheitschecks“ gehören ebenfalls zum neuen Alltag an Bord – Fiebermessen etwa.

Isolationsstation an Bord

Sollte es doch zu einem Ausbruch kommen, gibt es Isolationsstationen an Bord – und ein eigenes Ärzteteam für die Behandlung und ein eigenes Test-Labor auf dem Schiff. „Wir haben auch an Land Quarantänequartiere zur Verfügung. Die Unterbringung dort und die Rückreise nach Deutschland sind für die Gäste kostenfrei“, so Kunze.

Wann Aida weitere Fahrten anbietet und weitere Schiffe wieder mit Gästen in See stechen, sei von der weiteren Lage abhängig: „Wir hoffen, dass wir auch ab Rostock oder Hamburg wieder Kreuzfahrten anbieten dürfen. Wir gehen davon aus, dass wir in Deutschland wieder starten dürfen, wenn auch die Beherbergungsbetriebe wieder öffnen“, sagt Kunze.

Rostock rechnet mit weiteren Absagen

Im Rostocker Hafen sind die Verantwortlichen nur noch bedingt optimistisch, was die Kreuzfahrt-Saison 2021 angeht: 2020 macht nur ein einziges Schiff mit Gästen an der Warnow fest. „Für 2021 hatten wir mehr als 200 Anmeldungen. Rund ein Viertel davon wurde bereits abgesagt“, so Christian Hardt, Kreuzfahrt-Chef bei Rostock Port.

Vor allem britische und amerikanische Reedereien hätten ihre Törns in der Ostsee bereits storniert. „Wie viele Anläufe von Kreuzfahrtschiffen in diesem Jahr in Warnemünde stattfinden werden, ist derzeit nicht seriös abschätzbar.“ Die Situation der Kreuzschifffahrt sei außerordentlich schwierig. „Die gesamte Branche – Reedereien, Dienstleister, Schiffsversorger, Hafenbetreiber – ist seit über einem Jahr zum Erliegen gekommen.“

Von Andreas Meyer