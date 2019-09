Rostock

Jeder kennt die Situation: Man sitzt nett beim Abendbrot zusammen, hat vielleicht schon ein bis zwei Gläschen Wein getrunken und es wirklich geschafft, bisher keinen Satz zu Religion, Fußball oder gar Politik zu verlieren. Aber wie das immer so mit guten Vorsätzen ist, man hält sie ja doch nicht ein.

Und spätestens, nachdem die erste Flasche leer ist, gibt jemand den Startschuss. Es kann noch ganz unschuldig beginnen: „Habt ihr auch gelesen, was in (beliebigen Ort einsetzen) am Wochenende passiert ist?“ Und schon geht die Lawine los. Die unterschiedlichsten Meinungen stoßen aufeinander, keiner hört dem anderen so richtig zu, es wird dann auch gern persönlich.

Die ganze Situation verschärft sich noch, wenn sich die Diskussionen im Familienkreis abspielen. Freunde muss man erstmal nicht wiedersehen, kann sich zur Not distanzieren, aber die Familie bleibt. Ich stelle mir die Frage, wie geht man mit enormen Unterschieden in der politischen Haltung bei nahen Verwandten um? Wie schafft man es, dies auszuklammern und sich trotz allem lieb zu haben?

Die Fronten haben sich verhärtet

Ich war vor Kurzem Gast auf dem Geburtstag eines alten Bekannten, manchmal fällt es einem ja leichter, bei anderen Familien die Muster zu erkennen. Was ich hier bemerkt habe: Die Fronten haben sich verschärft. Themen wie Geflüchtete, geschlechtergerechte Sprache, Migration, der Islam und Ehe für alle haben die Gesellschaft gespalten. Der eine Onkel findet die AfD super und hält Homosexualität für eine Modeerscheinung. Die Großtante findet das Gendern „eine Verschandelung der deutschen Sprache“ und Feminismus albern. Ihr Mann ergänzt, er wüsste gar nicht mehr, was man bei Frauen überhaupt noch sagen dürfe. Der Opa erzählt, es gibt bald keine Weihnachtsmärkte mehr und kein Schweinefleisch im Kindergarten und seine Enkelin würde schon noch aufwachen, wenn sie dann erstmal auch ein Kopftuch tragen muss. Und die jungen Erwachsenen sitzen oft mit offenem Mund da – und fragen sich: jetzt Angriff oder einfach nichts sagen?

Bildergalerie: Das ist OZ-Kolumnistin Leni Rabbel

Zur Galerie Für ihre Follower ist sie unter dem Namen „lenilicious“ bekannt, für Familie und Freunde einfach nur als Leni: Diese Rostocker Influencerin bloggt jetzt für die OZ.

Die Familie kann man nicht wegklicken

All diese Diskussionen finden jeden Tag auch in den sozialen Netzwerken statt. Hier ist es leicht, zu diskutieren, man kennt sein Gegenüber nicht wirklich, sagt klarer die Meinung, bleibt manchmal sogar sachlicher. Es fällt mir wesentlich leichter, Fremden oder Bekannten die Meinung zu geigen. Und wenn es einem zu viel wird, klickt man einfach nicht mehr drauf.

Aber die eigene Familie kann man nicht wegklicken. Und wenn nicht jede Familienfeier in einem Zerwürfnis enden soll, muss man einen Weg finden, damit umzugehen. In der Familie wird es schnell persönlich und es werden Stellvertreterkriege wegen irgendwelcher unverarbeiteten Geschichten aus der Kindheit geführt. Eine sachliche Diskussion ist häufig unmöglich, emotionsgeladene Reden werden geschwungen, keiner hört sich die guten Argumente wirklich an. „Du bist noch zu jung, warte erst mal ab, bist du so alt bist wie ich!“, heißt es dann beispielsweise.

Respekt und Liebe

Aber wir sollten einander zuhören, versuchen, die Ängste des anderen zu verstehen. Während die Älteren Toleranz für ihre Meinung fordern, wünsche ich mir, dass sie im Gegenzug toleranter sind und Veränderungen in der Gesellschaft zulassen.

Ich wohne mittlerweile die Hälfte des Jahres in Berlin: „Multikulti“ ist für mich bunter Alltag, in der Uni gendere ich, Homosexualität ist das Normalste der Welt. Für Leute, die in einer komplett anderen Zeit geboren sind und nie aus ihrem Dorf, wo die Welt häufig stiller steht, herausgekommen sind, gilt das nicht. Auch wenn es schwerfällt, den Opa, der einem Geschichten vorgelesen und mit einem Enten gefüttert hat, plötzlich so reden zu hören, weil es einen enttäuscht und traurig macht, müssen wir versuchen, mit Respekt und Liebe miteinander zu diskutieren, denn sonst kommen wir keinen Schritt weiter. Und wenn wir es nicht mal in der Familie schaffen, wie soll es dann in der Gesellschaft funktionieren?

Mehr von Leni:

Alle Teile ihrer Kolumne lest ihr hier

Von Leni Rabbel