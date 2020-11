Schwerin

Nach dem Rücktritt von Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier hat Innenstaatssekretär Thomas Lenz (beide CDU) beteuert, dass Caffier beim Kauf einer Waffe Anfang 2018 nichts von möglichen rechtsextremistischen Bestrebungen des Händlers habe wissen können.

„Ich habe mich persönlich um die Aufarbeitung des gesamten Ablaufs gekümmert und gemeinsam mit meinen Mitarbeitern alles akribisch geprüft“, sagte Lenz am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags. In Schwerin hätten bis Mitte 2018 nur Unterlagen vorgelegen, in denen zwar der Name des Waffen-Händlers aufgetaucht sei, es aber es keine tatsächlichen Anhaltspunkte für rechtsextremistische Bestrebungen des Mannes gegeben hätte.

Caffier hatte als Privatmann eine Pistole von einem Waffenhändler gekauft, der Verbindungen zu dem 2017 aufgeflogenen rechtsextremen Prepper-Netzwerk „Nordkreuz“ gehabt haben soll. Den Kauf gestand er am vergangenen Freitag auf öffentlichen Druck hin ein.

Eigentlich sollte er am Donnerstag im Innenausschuss Rede und Antwort zu dem Waffenkauf stehen. Dazu kam es wegen seines Rücktritts am Dienstag aber nicht mehr.

Von RND/dpa