Leonie-Mordprozess: Angeklagter beschuldigt die Mutter

Neubrandenburg

Am Landgericht Neubrandenburg wird am Montag der Prozess um den gewaltsamen Tod der sechsjährigen Leonie fortgesetzt. Die Anwälte des angeklagten Stiefvaters hatten angekündigt, dass sich der 28-Jährige nach 15 Verhandlungstagen zum ersten Mal vor Gericht äußern will. Der Mann schwieg allerdings. Dafür wurde eine protokollierte Aussage des Angeklagten verlesen, in der David H. Leonies Mutter schwer beschuldigt.

Das Mädchen war am 12. Januar tot in der Wohnung der Mutter und ihres Lebensgefährten in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) gefunden worden. Dem Stiefvater wird Mord durch Unterlassen und Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen. Er soll das Mädchen mehrfach so misshandelt haben, dass es starb. Bei der Polizei hatte er die Misshandlungen bestritten und erklärt, dass Leonie nachmittags eine Treppe im Hausflur hinuntergestürzt sei. Das bezweifeln Ermittler jedoch.

Angeklagter: Leonies Mutter wurde oft handgreiflich

In seiner Aussage beschreibt David H. den Todestag von Leonie. Außerdem belastet der Angeklagte Leonies Mutter schwer. Er habe die Mutter erwischt, wie sie mit dem Fuß gegen Leonies Kopf trat, so dass dieser gegen die Wand flog. Außerdem sei die Mutter des Öfteren gewalttätig gegen Leonie gewesen, wenn diese sich gewünscht hat, ihren Vater zu sehen. Die Mutter wollte nach Angeben des Angeklagten verhindern, dass Leonie Kontakt zu ihrem Vater aufnimmt.

Der Angeklagte gab an, dass die Blutflecken auch von den Schlägen der Mutter kommen könnten, oder von Spielverletzungen. Aus Liebe zu der Mutter habe der Angeklagte die Gewalttaten und regelmäßigen Schläge der Mutter bisher verschwiegen.

Leonie sei noch am Leben gewesen

Außerdem erklärt der Stiefvater, dass Leonie am Leben gewesen sei, als die Sanitäter kamen. Nachdem Leonie sich in ihrem Bett übergeben und in die Hose gemacht hat, habe der Angeklagte zwei mal den Notruf verständigt. Außerdem gibt er an, dass die Mutter keinen Arzt rufen wollte. Er beharrt darauf, dass er sich um Leonies Wohl bemüht hat und die Sechsjährige mehrfach gefragte hat, ob sie einen Arzt braucht.

Der leibliche Vater von Leonie Oliver E. trägt bei dem Gerichtstermin ein T-Shirt mit dem Namen seiner Tochter als Aufschrift, verziert mit Engels-Flügeln. Auf der Rückseite steht: "Es gibt nur ein gerechtes Urteil". Am 3. Januar finden die letzte Verhandlung und am 6. Januar die Plädoyers statt. Am 9. Januar soll das Gerichtsurteil verkündet werden.

Von Juliane Schultz