Knapp ein Jahr nach dem Tod der sechsjährigen Leonie wurde ihr Stiefvater am Donnerstag wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Im Gerichtssaal in Neubrandenburg gab es nach dem Urteilsspruch Jubel und Tränen. Der Richter kündigte an, dass sich auch die Mutter noch vor Gericht verantworten müsse.