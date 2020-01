Leonies Stiefvater provoziert vor Gericht: Sendet er versteckte Botschaften?

Neubrandenburg

Provoziert und verhöhnt der wegen Mordes angeklagte David H. sein mutmaßliches Opfer und ihren Vater? Fotos, die ihn im Gerichtssaal zeigen, legen diese Frage nah.

Seit September muss sich David H. dafür vor Gericht verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, seine Stieftochter Leonie so stark misshandelt zu haben, dass sie qualvoll an den Folgen starb. Immer wieder trifft er dort auf den leiblichen Vater der Sechsjährigen, der ihm als Nebenkläger direkt gegenübersitzt. Während Leonies Vater Oliver E. für seine emotionalen Reaktionen an den vergangenen Verhandlungstagen schon mehrfach vom Richter ermahnt wurde, zeigte der Angeklagte wenig Regungen. Vom Gericht unbemerkt kommentierte David H. das Verfahren jedoch auf ganz besondere Weise.

Zeichnungen auf den Händen

Weil er sich beim Betreten des Gerichtssaals stets eine Aktenmappe vor das Gesicht hält, sind seine Hände dabei gut zu sehen. Wo gewöhnlich blanke Finger zu sehen sind, prangten Montag früh plötzlich mehrere Zeichnungen darauf.

Die Hände von David H. am 6. Januar im Gerichtssaal am Landgericht in Neubrandenburg Quelle: Juliane Schultz

An der rechten Hand waren es auf dem Zeigefinger ein Kreuz, auf dem Mittelfinger ein lächelndes Gesicht bestehend aus zwei Punkten und einer geschwungenen Linie sowie ein Herz auf dem Ringfinger. An der linken Hand waren ein Kreuz auf dem Zeigefinger und ein Gesicht aus zwei Punkten und einem Mund mit herausgestreckter Zunge zu erkennen. Zwei weitere Zeichnungen waren nicht deutlich erkennbar.

Smiley auf dem Mittelfinger

Wie ein Blick ins Archiv zeigt, nutzte David H. am Montag nicht zum ersten Mal seine Hände, um eine mögliche Botschaft zu senden. Während er am Freitag, als die Ergebnisse der Obduktion des Kindes bekanntgegeben wurden, mit unbeschrifteten Händen erschien, zeigten sie an einem bedeutsamen Tag ebenfalls zwei Zeichnungen.

Die Finger von David H. im Gerichtssaal am 9. Dezember 2019. An diesem Tag sagte er aus, dass seine Stieftochter nicht durch sein Verschulden starb. Seinen Mittelfinger ziert ein Smiley mit herausgestreckter Zunge. Quelle: Schultz, Juliane

„Er lacht und gibt ein Fick für immer.“

Monatelang hatte sich der Angeklagte nicht zum Tatvorwurf geäußert. Am 9. Dezember endlich erfuhr das Gericht seine Sicht auf den Tag, an dem seine Stieftochter zu Tode kam. Fazit der Aussage: David H. sei unschuldig, Leonie durch einen Unfall gestorben. Im Übrigen sei er tief getroffen vom Tod des Kindes. Während seine Verteidiger dies vortrugen, zierte ein Smiley mit herausgestreckter Zunge den Mittelfinger des Angeklagten.

Rapper Gzuz mit Tattoo eines Smileys mit herausgestreckter Zunge. Der Angeklagte David H. zeigte die gleiche Zeichnung vor Gericht im Prozess zum Fall Leonie. Quelle: Screenshot Tumblr

Ein Smiley an dieser Stelle ist unter anderem bekannt durch den Rapper Gzuz (sprich: Jesus auf Englisch). Er trägt auf dem Mittelfinger ein Tattoo, das auch in einem Raptext auftaucht. Im Text zum Titel „Wer wir sind“ heißt es: „Smiley aufm Mittelfinger. Was dir das sagen soll? Er lacht und gibt ein Fick für immer.“ An anderer Stelle des Titels fallen die Worte: „Eine Klatsche, du fällst um“.

Prozessbeobachter: David H. provoziert

Schon mehrfach hatten Prozessbeobachter hinter vorgehaltener Hand bemängelt, dass der Angeklagte David H. immer wieder provoziert, indem er vor Betreten des Gerichtssaals die Besucher breit angrinst oder im Saal den Mittelfinger zeigt. Ihren Namen wollen die Besucher jedoch nicht in der Zeitung lesen.

Absichtlich ausgestreckter Mittelfinger oder Zufall? Prozessbeobachter beklagen anonym, David H. würde immer wieder den Mittelfinger zeigen. Weil Kameras im Prozess nicht erlaubt sind, ist dies nicht dokumentiert. Quelle: OZ-Archiv

An wen seine mutmaßlichen Nachrichten adressiert sind, könnte nur der Angeklagte sagen. Wer sie mit Sicherheit sehen konnte, ist dagegen klar: Oliver E. – direkt gegenüber auf der Bank der Anklage. Ein letztes Mal treffen die beiden Männer am Donnerstag aufeinander. Dann wird der Richter sein Urteil sprechen. Der Staatsanwalt fordert lebenslange Haft, die Verteidigung hält Freispruch für möglich.

Von Juliane Schultz