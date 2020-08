Rostock

Die Urlaubssaison in Mecklenburg-Vorpommern ist in vollem Gange. Aufgrund der heißen Temperaturen an diesem Wochenende wird an den Stränden und Binnenseen des Landes ein weiterer Touristen-Ansturm erwartet. Da Bilder bekanntlich die schönste Erinnerung an eine Reise sind, sucht die OZ nun Ihr schönstes Urlaubsfoto aus MV. Egal, ob witziges Familienfoto oder Ihr liebster Strand bei Sonnenuntergang, teilen Sie ihren liebsten Moment mit uns – und schreiben dazu, wer oder was sich auf dem Bild befindet.

Die Bilder können Sie entweder hier hochladen oder per E-Mail an online@ostsee-zeitung.de schicken. Das Stichwort lautet „Urlaubsfoto“. Die schönsten Bilder zeigen wir anschließend in einer Bildergalerie.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Von OZ