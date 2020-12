Rostock

Das Böllerverbot für den Silvesterabend sollte nicht nur im Corona-Jahr gelten, fordert die Politik. Laut einer Umfrage befürworten fast drei Viertel der Deutschen diese Entscheidung für das Ende des Corona-Jahres 2020. Auch die Deutsche Umwelthilfe und der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft plädieren für ein Verbot. Unter OZ-Lesern finden sich viele Befürworter – es gibt aber auch kritische Stimmen.

Ilse Bell meint: „Alles, was uns Spaß macht oder glücklich macht, wird uns genommen. Jeder hat schon mal eine Pyro-Show angeschaut und sich gefreut. Wenn der kleine Mann das für sich zu Hause machen möchte, sollte es nicht verboten werden. Gerade dieses Jahr sollte uns erlaubt werden, 2020 mit einem lauten Knall zu verabschieden.“ Julia Jörn schließt sich an: „Ich finde, dass man sich schon auch noch privat an etwas erfreuen darf. Ich mag Raketen, und die Kinder auch.“

Manuel Damerow dagegen meint: „Böller können gerne aus den Regalen verschwinden. Aber Fontänen, Feuerwerksbatterien und Raketen sollte man den Leuten schon lassen. Ist meine persönliche Meinung. Und sonst muss der Verkauf halt nur noch über Fachhändler laufen und nicht mehr über den Baumarkt oder den Discounter.“

Maik Kruse meint: „Dann muss aber das ganze Jahr über ein Pyroverbot gelten, kein Feuerwerk auf Veranstaltungen wie der Hanse Sail. Also ich halte überhaupt nichts von Böllerverbot.“ Jona Reib betont: „Millionen Menschen zünden Feuerwerke. Die allerwenigsten werden dabei verletzt. Die Belastung der Krankenhäuser vorzuschieben, grenzt schon an Verdummung.“ Andreas Steinemann befürchtet gar: „Es ist wie bei jeder Krise, es werden viele Verbote bleiben! Die Zeit der großen Freiheit ist vorüber.“ Brigitte Dienstl-Arnegger schlägt vor: „Man könnte statt der Böllerei zentrale Lasershows mit Musik machen.“

„Die Mehrheit geht umsichtig mit Feuerwerk um“

Denis Gleitze stört sich nicht an einem Verbot. „Ich befürchte aber, dass Menschen nun weniger sichere Raketen und Böller zum Beispiel aus Polen erwerben und dadurch die Gefahr von Verletzungen weitaus größer ist als durch hochwertige Produkte aus Deutschland. Ich brauche keine Böller oder Raketen, aber wer es mag, sollte im Jahr 2021 wieder die Möglichkeit haben, zu Silvester welche zu erwerben. Davon abgesehen: Die absolut große Mehrheit der Deutschen geht umsichtig und vorsichtig mit Feuerwerk um.“

Sandra Kaminski treiben dieselben Gedanken um: „Durch solch ein Verbot wird es erst recht zu Unfällen kommen, da dann Feuerwerk gekauft wird, das nicht geprüft und zulässig ist. Ich finde, wer das Jahr mit Feuerwerk beenden will, der sollte das auch tun. Und wer dagegen ist, bleibt eben in seiner Stube.“

Thomas Karotte ist anderer Meinung: „Tradition hin oder her. Der Mensch gilt als das intelligenteste Lebewesen auf der Erde. Dann sollte er doch im eigenen Interesse aufhören, die Umwelt zu ruinieren. Aber offensichtlich hält sich der Mensch einfach nur für überlegen, ist es aber tatsächlich nicht.“

Robert Gabel setzt hinzu: „Für ein paar Stunden fragwürdigen ‚Spaß‘ für die Böllerfans werden mit Millionen Euro jedes Jahr Menschen verletzt, die Umwelt mit Dreck und giftiger Chemie verschmutzt und Tiere zu Tode erschreckt? So viel Schaden steht keinerlei wirklichem Nutzen gegenüber. Daher kann diese ‚Tradition‘ natürlich weg. Das Jahr wechselt auch ohne diesen Unfug.“

Von Juliane Lange