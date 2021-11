Leser-Debatte zu Corona-Impfung für Kinder: „Dann bleibt meine Tochter halt zu Hause“

Rostock

Kinder impfen – oder doch nicht? Viele Eltern sind in der Frage überaus entschieden – entweder sind sie für oder gegen eine Impfung ihres Nachwuchses. Entsprechend ist die Debatte von diametral entgegengesetzten Ansichten geprägt. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Corona-Schutzimpfung mittlerweile ab zwölf Jahren. Einen Schritt weiter sind die USA. Dort sind bereits mehr als zwei Millionen Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gegen Corona geimpft worden. In Europa könnte es also auch bald losgehen für diese Altersgruppe.

Jennifer Schrötter betont: „Ich lasse meine Kinder nicht impfen. Dann bleibt meine Tochter halt zu Hause.“ Eini Wiekeini sagt, sie brauche gar nichts über den Impfstoff zu wissen. Mein Kind wird nicht geimpft! Gesunde Kinder erkranken nicht schwer am Coronavirus, dafür können sie aber Impfreaktionen entwickeln.“

Katrin Jordan fragt daraufhin: „Gesunde Kinder erkranken nicht schwer an Corona? Seien Sie froh, dass Sie kein Kind kennen. Ich kenne zwei Kinder, die an Corona erkrankt sind – ohne Vorerkrankung – und arg damit zu tun hatten. Sie lagen auch im Krankenhaus und haben heute, fast ein Jahr danach, noch mit Spätfolgen zu kämpfen.“ Alexander Arndt führt ins Feld, dass „es aber halt so ist, dass es bereits aussagekräftige Studienergebnisse gibt, die ganz klar aufzeigen, dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis für eine Impfung auch in der jüngeren Altersgruppe spricht.“

René van de Kerkhof sei gespannt, so sagt er es, „wie man die Impfpflicht dort durchboxen will, Kindern kann man tendenziell ja schlecht kündigen und die Schulpflicht aussetzen.“ Sigrid Ising dazu: „Aber von der Kita ausschließen – und schon geht der Kreislauf los.“ Manila Paul merkt noch an: „Und wenn die Kinder nicht in die Schule kommen können trotz Schulpflicht, wird es Bußgelder für die Eltern geben. Ist bei der Masernimpfung auch so gewesen.“

„Wir sind als Kinder durchgeimpft worden“

Experten sagen, dass Ende kommender Woche die EU-Arzneimittelbehörde EMA das Vakzin von Biontech für Kinder ab fünf Jahren zulassen könnte. In der Regel folgt die Stiko der Empfehlung aus Amsterdam. Uschi Obermaier ist der Meinung, die Stiko berücksichtige ja mittlerweile nicht nur die medizinischen Gründe, sondern auch den politischen und gesellschaftlichen Druck, der der Entwicklung von ungeimpften Kindern schadete, um eine Empfehlung für die Impfung auszusprechen. „Diese Vorgehensweise ist fragwürdig.“

Frank Heßler meint hingegen: „Wenn die Stiko das dann empfiehlt, muss ich mir zum Glück selber keine Gedanken mehr machen und mein Gewissen ist auch erst mal beruhigt.“ Sabine Samuel ist überzeugt: „Wir sind alle als Kinder durchgeimpft worden. Deshalb haben wir heutzutage so wenig schlimme Seuchen. Auch die neue bekommt man so in den Griff.“

„Recht auf freie Entscheidung ohne Druck“

Imke Freitag gibt zu bedenken: „Natürlich ist der Staat nicht dafür zuständig, Menschen zu schützen, die sich gegen eine Impfung entschlossen haben. Er ist aber sehr wohl dafür zuständig, diejenigen zu schützen, die sich nicht selbst schützen können! Und auch das Gesundheitssystem vor Überlastung zu bewahren.“

Carsten Jurgeleit sagt: „Pauschal würde ich Kinder auch nicht impfen, aber es ist komplizierter, als viele es wahrnehmen möchten. Wenn ich dann etwas von gesellschaftlichem Druck lese, kriege ich sowieso Schnappatmung, denn der geht in beide Richtungen. Man muss halt mit Konsequenzen rechnen, wenn man einen Weg geht – denn so ist das Leben. Wir leben doch schon mit diesem Virus, aber warum müssen wir das mit Regeln tun, die uns eine Minderheit aufzwingen will?“

Ralf Fredy Nikolai sieht es so: „Die Lösung für das Problem ist denkbar einfach. Covid-19-Schutzimpfung, wo es möglich ist, und der Fall ist erledigt. Ansonsten wird er eben durch eine Erkrankung immunisiert.“

Michael Kummer plädiert für „einen klaren Appell für eine verhältnismäßige Politik, inklusive Recht auf freie Entscheidung ohne subtilen Druck durch die Hintertür.“

Von Juliane Lange