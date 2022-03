Rostock

Der Sprit kostet so viel wie bald seit zehn Jahren nicht mehr, der Gaspreis klettert von einem zum nächsten Rekordstand. Nach schnellen Maßnahmen vonseiten der Regierung sieht es kurzfristig aber nicht aus. Und so bereiten die steigenden Energiepreise vielen Haushalten im Land große Sorgen. Unlängst berichtete Pendler Frank Wiese in der OZ davon, dass er sich das Fahren von seinem Wohnort Krakow am See bis nach Rostock zu seiner Arbeitsstelle nicht mehr leisten könne und deshalb seinen Job als Wachmann gekündigt habe. Viele Leser können da mitfühlen, mancher teilt das Schicksal.

Eleonora Spanien erzählt: „Ich fahre auch jeden Tag. Wir sind ein Flächenland und hier gibt es viele Arbeitnehmer, die zwingend aufs Auto angewiesen sind. Bei den aktuellen Preisen geht man nur noch arbeiten, um zur Arbeit zu kommen. Das funktioniert so nicht. Wie soll das machbar sein? Es muss schnell etwas passieren.“ Der OZ-Leser mit dem Namen Phan Thom schreibt, er habe für jeden Einzelnen Verständnis. „Das ist gerade eine Situation, die sich niemand hätte erträumen lassen. Spritpreise jenseits der zwei Euro pro Liter – und das Schlimme: Auch das ist noch lange nicht das Ende. Auch die drei Euro werden wir in Kürze reißen.“ Phan Thom betont: „Es hängen einfach so viele Existenzen dran und die Politik wird einfach nicht aktiv und versucht, dem Ganzen ein Ende zu setzen.“

„Der ländliche Raum geht als Verlierer hervor“

Was könnte die Politik tun? Jockel Schmidt überlegt und kommt zu dem Schluss: „Ich habe kein Verständnis dafür, ökologisch sinnlose Arbeitswege von fast 70 Kilometern (eine Richtung) über die Pendlerpauschale und Ähnliches zu subventionieren. So sehr mir das im Einzelfall leid tut, aber wenn sich so ein langer Anfahrtsweg nicht lohnt, dann ist die Kündigung der einzig vernünftige Weg.“ Florian Karkossa stellt daraufhin Gegenfragen: Mit dieser Sichtweise werde der Umzug in die Stadt gefördert, so seine Kritik. „Der ländliche Raum geht als Verlierer hervor. Als gut ausgebildeter Facharbeiter muss man leider weitere Wege vom Land zur Arbeit in Kauf nehmen. Was meinen Sie, was für Mietpreise wir hätten, wenn alle in die Nähe ihres Arbeitsplatzes ziehen würden? Was möchten Sie denn Menschen auf dem Land sagen, warum dort kein junger Mensch mehr lebt?“

Andrea Paysen erklärt: „Wir wohnen auf dem Land. Öffentlicher Nahverkehr? Fehlanzeige. Zur Arbeit meines Mannes fährt gar kein Bus und zu meiner müsste ich circa fünfmal umsteigen und bräuchte mindestens eineinhalb Stunden. Da ich jedoch mein Kind von der Schule abholen muss, könnte ich kurz Hallo sagen bei der Arbeit und müsste dann wieder los, eineinhalb Stunden zurück mit dem Bus. Wir sind also leider auf das Auto angewiesen. Heute kostete Diesel bei uns 2,32 Euro. Es interessiert leider niemanden, ob es am Ende drei Arbeitslose mehr oder weniger sind. Egal, was passiert, ob arbeitslos, heimatlos und so weiter … am Ende zahlen wir das auch noch. Und Benzin ist ja nicht das Einzige, was teurer wird.“ Bernd Sturzrehm kann es nicht begreifen: „Wenn es sich nicht mehr lohnt, arbeiten zu gehen, weil die Besteuerung und die Kosten zu hoch sind, dass es zum Leben nicht mehr reicht, dann ist das unfassbar!“

Kündigungen in diesem Moment seien „kurzsichtig“

Emilia Sommer meint: „Seit Jahren ist die Rede von Klimawandel, erneuerbaren Energien und Importen von Gas und Öl. In schöner Regelmäßigkeit wird in sozialen Netzwerken darüber gelacht, gewitzelt und diese Tatsache negiert. Jetzt ist der Krieg von Putin nur der Brandbeschleuniger, und wir werden es noch mit weiteren Auswirkungen zu tun bekommen.“ René van de Kerkhof schreibt: „Mir tun Geringverdiener wirklich leid, aber wir haben gerade mal zwei Wochen hohe Preise und mit der Entwicklung scheinbar keinen ewig langen Krieg.“ Von daher sei es schon extrem kurzsichtig gedacht, sofort zu kündigen, meint van de Kerkhof.

Von Juliane Lange