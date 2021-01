Leser-Debatte zu offenen Kitas im Lockdown: „Es ist unumgänglich, die Betreuung zu nutzen“

Rostock

Für Grundschüler und Schüler der Orientierungsstufe gilt weiterhin Distanzunterricht. Eine Notbetreuung gibt es hier für diejenigen Kinder, deren Eltern sie aus beruflichen Gründen nicht zu Hause betreuen können. Gleiches gilt für die Kitas. Viele OZ-Leser stehen nun vor der Frage: Schicke ich mein Kind in Kita oder Schule und setze es damit womöglich einem erhöhten Ansteckungsrisiko aus? Oder lasse ich es zu Hause?

Lars Bergemann gibt zu bedenken: „Nicht jedes Elternteil kann zusätzlich zu den Herausforderungen der Corona-Krise auch noch die Kinderbetreuung leisten. Diese Fälle gab es bereits auch vor Corona, und sie haben sich leider jetzt verschärft. Diese Eltern brauchen die Kita und eine Abwechslung in ihrer Tagesstruktur. Wenn sich alle nur noch in der Wohnung aufhalten, weil nix mehr geht, dann gibt es zusätzliche Konflikte, und das ist bereits Alltag. Daher muss sich niemand rechtfertigen, wenn er sein Recht auf den Kitaplatz täglich in Anspruch nimmt.“ Anke Wolfram ergänzt: „Für Eltern, die beide systemrelevante Beschäftigungen haben, ist es unumgänglich, die Notbetreuung zu nutzen.“ Als Selbstständige, so Wolfram weiter, müsse sie von dem Geld die halbe Familie ernähren.

„Kinder brauchen soziale Kontakte!“

Susanne Parakenings moniert: „Gerade die ganz Kleinen, die man nicht einfach mal zum Spielen zu Freunden bringen kann, werden momentan in die Isolation gezwungen. Ich kann meine Kleine (nicht mal zwei Jahre) auch nirgendwo hingeben. Wir sind zu Hause eingesperrt. Da nehme ich doch das Recht wahr und gebe sie in die Kita, damit sie wenigstens zeitweise soziale Kontakte hat. Wir als Eltern, egal wie viel wir uns kümmern, können niemals das bieten, was andere Kinder sich untereinander bieten können.“

Gina Teiman betont: „Kinder brauchen soziale Kontakte!“ Weiter notiert sie: „Gerade haben wir eine Pandemie. Alle müssen ihre sozialen Kontakte minimieren, damit sich das Virus nicht weiter ausbreitet. In der Kita kann man keinen Abstand halten. Ich weiß nicht, warum es nicht möglich sein soll, sein eigenes Kind zu betreuen, wenn jemand zu Hause ist, nicht arbeitet und so einen Beitrag für unsere Gesellschaft leistet? Muss man darüber diskutieren? Wollt ihr eine Entschädigung dafür, dass ihr eure eigenen Kinder zu Hause betreut? Kinder werden so schnell groß, freut euch doch, Zeit mit ihnen zu verbringen“, empfiehlt Teiman.

Auch Ines Tessma️nn ist der Ansicht: „Wenn man sich Kinder anschafft, ist es doch ein Geschenk, sich mit ihnen zu beschäftigen. In Krisenzeiten muss man das aushalten können, auf die wichtigen sozialen Kontakte eine Zeit lang zu verzichten. W️o ist das Problem? Es gibt viele Dinge, die man machen kann, auch in der Natur. Man muss es nur machen und wollen. In diesem Sinne viel Spaß dabei. Die Kinder werden es genießen.“

Von Juliane Lange