Lubmin

Die in der Nacht zu Dienstag erstmals öffentlich gemachten Überlegungen Russlands, die Gaslieferungen durch Nord Stream 1 zu stoppen, haben Diskussionen ausgelöst. Nachdem nun auch die Landesregierung nach Alternativen zur Energiegewinnung nachdenkt, stellen auch viele Leser die große Abhängigkeit von Russland infrage.

Matthias Löbsack meint: „Wir sollten langsam (lieber spät als nie) in regenerative Energien investieren.“ Ekkehard Theodor Bartz ist der Auffassung, dass „wir schon längst massiv auf grünen Wasserstoff und Biogas hätten umsteigen sollen. Leider haben wir das aufgrund des günstigen Erdgaspreises viel zu lange schleifen lassen. Das muss sich jetzt schleunigst ändern! Marta Ötzlin plädiert dafür: „Abschalten. Sofort. Dann merkt endlich auch der Letzte, wie abhängig wir doch sind.“ Uwe Schüler : „Lieber Lieferstopp als den Ukraine-Krieg mitzufinanzieren.“ Und Klaus Thoma hoffe, dass die Pläne in dieser Richtung abgeschlossen seien und Europa reagiere. „Nie mehr Gas, Öl und Kohle aus Russland.“ Dass eine Abhängigkeit besteht, darin sind sich die Leser einig. Umso wichtiger sei es jetzt, so sagt es Dankwart Lehr, sich mit Hochdruck aus dieser Falle zu befreien.

Sind, das Doppelte für Benzin, Diesel, Gas zu bezahlen?

Hans Bahls glaubt, dass die hiesige Politik Russland fallen lasse wie eine heiße Kartoffel. „Schwerin treibt Putin weiter in die Enge. Der dreht immer mehr durch. Redet mit ihm. Steter Tropfen höhlt den Stein.“ Björn Lowka gibt zu bedenken: „Fracking-Gas von den Amerikanern ist teurer, minderwertiger und umweltschädlicher.“ Und Klaus Dacke ist überzeugt: „Wir strangulieren uns selbst und schieben das auf Putin. Als ob dieser der einzige Despot ist, mit dem wir regen Handel, oft mit Waffen, betreiben. Es ist traurig, aber bei uns haben die Heuchler absolut die Oberhand gewonnen.“ Sascha Holst ist gespannt, „wie lange man dieses Mittel taktisch einsetzen kann, bevor man den Ast absägt auf dem man sitzt.“ Björn Grahl erkennt hier ein „Problem“: „Wir sitzen mit drauf. Es stellt sich die Frage, ob wir bereit sind, das Doppelte für Benzin, Diesel, Gas zu bezahlen? Ich wäre es, aber viele können es schlichtweg nicht.“

Anna B. Lippmann vermutet: „Das wird lustig. Mal ganz ohne Wirtschaft, ohne Strom und Heizung. Dann fließen auch keine Steuern mehr. Herr Lindner hat einen sehr wackligen Haushalt. Unsere Regierung war am Minsker Abkommen beteiligt. Hoffentlich fällt ihr diesmal etwas ein, was funktioniert.“

„Sollte Wladimir Putin die Ventile schließen, umso intensiver wird nach Alternativen gesucht und gehandelt“

Diana Tramm wütet und fragt: „Sitzen da oben nur noch Verrückte? Es wird entschieden, ohne dass das Volk es will. Wir können uns doch jetzt schon kaum noch was leisten. Dann wird es noch teurer.“ Kai Richter meint: „Wie heißt es doch?! Besser ein Ende mit (großem) Schrecken, als ein (russischer) Schreck ohne Ende! Hier wird dem Westen der Sprung ins kalte Wasser angeboten, dies sollten wir nutzen. Jede Krise bzw. Versorgungskrise hat trotz Entbehrungen, auch vorteilhafte Auswirkungen gebracht. Sollte Wladimir Putin die Ventile schließen, umso intensiver wird nach Alternativen gesucht und gehandelt.“

Von Juliane Lange