Der harte Lockdown ab Mittwoch ist das bestimmende Thema in der Leser-Debatte. In ihrer Erklärung zum Lockdown in MV macht Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) deutlich, dass es auch deswegen so weit gekommen sei, weil manche Menschen die Regeln zum Schutz vor Ansteckung bewusst missachtet hätten. Neben den Einschnitten für Wirtschaft und Gesellschaft geht es in der Diskussion also auch um die Frage nach der Schuld. Wer hat zu wenig unternommen, Maßnahmen missachtet, zu spät reagiert?

Politiker haben sich gewaltig geirrt

Dazu Viola Hecht: „Komisch, dass nur die Bürger schuld sind, aber die Politiker alles richtig gemacht haben. Man denke an die Aussage von Gesundheitsminister Jens Spahn im März: ‚Es wird nie wieder dazu kommen, dass alles schließt. Wir wissen jetzt, womit wir es zu tun haben.‘“

Anja Wietz ergänzt: „Traurig ist, dass die Politik immer noch nicht zugeben kann, dass sie verkehrt gehandelt hat. Immer schön anderen den schwarzen Peter zuschieben.“ Andreas Steinemann ist überzeugt: „Es liegt an der Politik, die es versäumt hat, die gefährdeten Menschen speziell in Altersheimen zu schützen.“

Die Verlautbarungen seitens der Politik fasst auch Armin Baack so auf, dass die Bevölkerung nicht genügend unternommen hat, um das Virus in den Griff zu bekommen. „Es kann nicht sein, dass der Bürger pauschal verantwortlich gemacht wird. Die Politik hat doch den ganzen Sommer verschlafen. Führende Virologen haben die zweite Welle vorausgesehen. Es wäre doch sinnvoll gewesen, die Schulen auf einen digitalen Unterricht vorzubereiten – übrigens auch das ganze Land. Wo waren die Konzepte? Was haben wir in MV für ein Glück, dass wir ein Flächenland sind, in dem die Infektionszahlen noch nicht so hoch sind.“ Baacks Appell: „Schränkt euch bitte mit den Kontakten ein.“

Claudia Pantermehl findet: „Es ist leicht, einen Schuldigen zu finden. Das ist doch die Schuld der Regierung. Sie hätten viel früher reagieren müssen. Dieses Hin und Her. Entweder ein ganzer Lockdown oder gar nicht. Das bringt doch nichts. Und jetzt die Schuld anderen in den Schuhen zu schieben, geht ja wohl gar nicht. Diejenigen, die angeblich die Schuldigen sind, sind auch Steuerzahler, die die Gehälter der Politiker bezahlen.“

„Draußen habe ich eine Fürsorgepflicht gegenüber meinem Umfeld“

Olaf Klevenow hält fest: „Jetzt haben wir ab dem 16. Dezember den Shutdown. Die Maßnahmen sind leider überfällig. Die Hoffnungen an die Vernunft vieler sind gescheitert. Ein ‚Dankeschön‘ dafür an alle Maskenverweigerer, Quer- und Leerdenker und Corona-Leugner.“

OZ-Leserin Mone Fri: „Man möchte meinen, mittlerweile haben es auch die letzten kapiert. Es war folgerichtig, so zu reagieren. Und ja, teilweise sind die katastrophalen Zustände auf Menschen zurückzuführen, denen ihr Umfeld egal ist. Ich bin der Meinung, zu Hause kann jeder tun und lassen, was er will. Aber draußen habe ich auch eine Fürsorgepflicht gegenüber meinem Umfeld. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich würde auch Schulen und Kitas schließen. Denn auch dort arbeiten Menschen, die gesund bleiben möchten. Eine Notversorgung reicht allemal.“

Seine Sicht auf die Pandemie fasst Karl-Heinz Schulze so zusammen: „Dass es dazu gekommen ist, liegt auch daran, dass viele Menschen in den Betrieben dazu gezwungen sind, Hand in Hand zu arbeiten, und kein Politiker will das erkennen. Nicht der Bürger ist an den Zuständen schuld, sondern die unselige Profitwirtschaft. Das sollte man noch in der Schule gelernt haben.“

