Leser fragen sich: Wer steckt hinter der Nazi-Propaganda?

Weil die Firmen-Lkw mit Nazi-Symbolenversehen sind, gerät das Gerüstbauunternehmen Lentz aus Neukloster abermals negativ in die Schlagzeilen. Ein Foto zeigt eine Fahne mit SS-Runen am Kühlergrill eines Firmenlasters. Zudem waren erst kürzlich „ Führerhaus“-Aufkleber an Firmenautos entdeckt worden. Während die Geschäftsleitung Anzeige bei der Polizei stellte, diskutieren OZ-Leser hitzig – über Rassismus und eine vermeintliche Vorverurteilung.

Martin Erpen könne sich nicht vorstellen, wie er schreibt, „dass der Firmenchef etwas damit zu tun hat.“ Schließlich müsse er doch wissen, dass er morgen keinen Auftrag mehr bekomme. „Der Lkw steht, kein Fahrer im Fahrerhaus, die Fahne von außen angebracht.“ Daher stelle sich Erpen diese Frage: „Vielleicht ein Mitbewerber?“ Und weiter: Die Aufkleber seien eindeutig rechts, aber, so glaubt er, „nicht strafbar. Die Fahne ist eine andere Hausnummer. Das kann man nicht durchgehen lassen, und deshalb ist es auch wichtig, den Schuldigen zu finden. Ich kenne weder die Firma noch die Mitarbeiter des Unternehmens, und ich kenne auch niemanden, der auf die Idee kommen würde, eine solche Fahne zu zeigen. Wahrscheinlich fehlt mir deshalb die Vorstellungskraft für solches Handeln.“

„Relativierung der größten Menschheitsverbrechen“

Ingo Schneidenbachgibt zu bedenken: „Egal, was da steht, die Leute in dieser Firma machen einen richtig guten Job. Wie wär’s denn, wenn sich die Kritiker mal um andere Sachen kümmern würden.“ Franzi Hagenhinterlässt folgenden Kommentar, danach weiß sie: „Es gibt sehr viele deutsche Fahrer, die so einen Aufkleber am Lkw haben. Nur frage ich mich, warum dies verboten ist.“

Justin Königstellt klar: „Das Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen ist eine Straftat. Was Du hier machst, ist die Relativierung der größten Menschheitsverbrechen.“ Thomas Krauschnotiert: „Ihr verurteilt auch andere, ohne dass eine Gerichtsverhandlung stattgefunden hat. Ihr wisst doch nicht mal, ob die dafür verantwortlich sind.“

Debatte „ohne Propaganda und ganz neutral“

Jana Markgraffordert eine Debatte „ohne Propaganda und ganz neutral“ ein. „Die Schriftart ist nicht verboten, das Wort Führerhaus auch nicht. Und dass der Fahrer Deutsch spricht, wird viele Firmen freuen. Klar ist es nicht gut, dass alles zu kombinieren, aber verboten ist es nicht, oder? Tobias Stoffelgibt an zu wissen: „Das Foto ist sechs Jahre alt, und die Fahne hing nur zwei Minuten damals.“ Die Vermutung ist, dass es „ehemalige Kollegen“ waren, „die rausgeflogen sind“. Eine Anzeige sei zudem gemacht worden, „und die Polizei ermittelt jetzt mit IT-Spezialisten, von wem die Bilder kommen.“

Für Martin Jahnkeerwecke die Begebenheit den Anschein, dass es die ganze Firma sei, „die solche Sachen ganz geil findet, man weiß es nicht, aber schön ist anders.“ Und: Das Zeigen solcher Symbole sei strafbar. „Man muss damit rechnen, dass man vorverurteilt wird, wenn man so was aufhängt.“

Von Juliane Lange