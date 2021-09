Rostock

Gewarnt hat er vor zu vielen Flüchtlingen und einem schlappen Euro. Als sich der AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen in dieser Woche beim OZ-Talk den Fragen von OZ-Chefredakteur Andreas Ebel, seiner Stellvertreterin Carla Quick sowie von Lesern stellte, kritisierte er zudem die Corona-Politik der Bundesregierung. Und schon vor Ort musste er sich auch Fragen zum Streit in der eigenen Partei gefallen lassen – ein Thema, das viele weitere Leser im Nachklapp bewegt.

Marta Willma Koenig fragt: „In welcher Partei gibt’s keinen Streit?“ Koenig findet: „Wäre ja auch schlimm, wenn man immer einer Meinung wäre.“ Martin Kinder wendet dazu ein: „Aber in der AfD ist es schon erstaunlich, wie oft und wie viel Streit es gibt. Wie viel Spaltungen, Austritte es in den Fraktionen gegeben hat.“

Tina Gretzow meint: „Na ja, typisch AfD. Und die Anhänger feiern diese nichtssagenden Antworten (wenn man dies so nennen kann) und die Planlosigkeit der Partei. Aber dem geneigten AfD-Wähler ist es ja eh egal, Hauptsache ‚Gegen die da oben‘ und irgendwas mit Flüchtlingen.“ Jana Ritter poltert: „So kann man die AfD auch schlecht machen, die in MV Platz eins der Umfragen hat.“

„Die AfD ist völlig unsichtbar“

Christian Albrecht schimpft zunächst und freut sich dann: „Die AfD hat bis heute zu nicht einer einzigen wichtigen programmatischen Frage eine Haltung entwickelt. Nur hetzen reicht auf Dauer halt auch nicht, irgendwann ermüdet das. Außerdem ist der Laden völlig zerstritten. Das merkt man auch hier im Wahlkampf. Die AfD ist völlig unsichtbar … und das ist gut so!“

Klaus Dacke erwidert abermals: „Zerstrittenheit gibt es bei den Linken nicht? Die einzige ernstzunehmende hervorragende Politikerin der Partei versucht man rauszuwerfen, weil sie unbequeme Wahrheiten sagt und schrieb. Ohne Frau Wagenknecht kann die Linke zumachen. Jetzt ist für mich Schluss, Argumente würden nur auf taube Ohren stoßen, euch liegt sowieso die Diffamierung näher.“

Dacke ist jedenfalls überzeugt: „Die meisten ehemaligen Wähler der Linken sind zur AfD gewechselt. Wahrscheinlich wird es kein ostdeutsches Bundesland geben, in dem die Linke mehr Stimmen als die AfD gewinnt. Das liegt nicht an unbeantworteten Fragen, sondern an der Nähe zu wirklichen Problemen. Die Linke hat sich verirrt. Auf die Prozentzahlen unterhalb der AfD-Zahlen würde ich eine Wette eingehen.“

„Jeder hat die freie Wahl“

Günter Ulreich wechselt das Thema, hält fest: „Ja eh, an den Klimawandel glaubt man nicht. Man weiß es. Hier ein paar Fragen zu diesem Klientel: Bringt Feinstaub die bessere Leistung beim Hubraum? Ersparen verbleite Treibstoffe das Tieferlegen der Sport-Karre? Wird Deutschland sicherer, wenn sich jeder bewaffnet und sich Bürgerwehren formieren? Warum nimmt einem ein gut ausgebildeter Zuwanderer den Job weg, wenn man selbst schlecht ausgebildet ist und Jobs wie Kanalarbeiter, Straßenfeger, Gärtner, Pfleger und Putzkraft abgelehnt werden?“

Carsten Eggers meint: „Der Glaube versetzt Berge! Man unterstützt die AfD nicht aus rationalen Gründen. Wenn die Zeichen auf Veränderung stehen, werden die alten Götzen hervorgeholt.“

Marcus Schaub sei immer noch überzeugt, so formuliert er es, dass die meisten Menschen in der AfD kalkuliert und ‚wissend‘ polemisch, misanthropisch“ seien. Und schließlich weist Manfred Gabbert noch darauf hin, „dass doch jeder bitte selbst entscheidet, wo er sein Kreuz setzt. Jeder hat die freie Wahl.“

Von Juliane Lange