Rostock

Reisen innerhalb Deutschlands sind in diesem Sommer im zweiten Corona-Jahr beliebt. Und natürlich steht die Ostsee auf der Rangliste der gefragtesten Urlaubsorte der Deutschen weit vorn. Die Frage ist nur, wie teuer darf der Urlaub in MV sein, welche Erfahrungen machen Leser mit den Preisen im Nordosten? Die Meinungen gehen da auseinander.

Torsten Westphal hält fest: „Solide Preise für solide Leistung – da hat niemand was dagegen. Die Essenpreise sind auch noch nicht mal das Problem, auch wenn die teilweise ebenfalls kräftigen Steigerungen im Gegensatz zur deutlichen Mehrwertsteuersenkung stehen. Die Vier- oder Fünf-Sterne-Hotels sind aber auf alle Fälle sehr selbstbewusst, was ihre Preise anbelangt, und liegen teilweise höher als die Preise in Hamburg, München und Dubai. Selbst zur Oktoberfestzeit in München habe ich noch nie so viel für ein vergleichbares Zimmer zahlen müssen wie zuletzt in MV.“ OZ-Leserin Tina aber findet: „Es gibt in MV doch genügend günstige Alternativen, gerade als Familie mit mehreren Personen ist es oft günstig, sich ein Ferienhaus zu mieten, statt ins Hotel zu gehen. Da kann man dann auch mal selbst kochen und muss nicht immer teuer essen gehen. Und wenn man sich dann noch einen Nebenort aussucht, wo man vielleicht zehn Minuten fahren muss, hat man schnell einen schönen und günstigen Urlaub in MV. Es gibt hier in so vielen Orten schöne kleine Seen, da muss man ja nicht direkt an der Ostsee urlauben“, empfiehlt die Leserin.

Urlaub in MV gibt es für alle Preisklassen und Ansprüche

Silke Wendert würde sich nicht auf die Formel festlegen wollen, dass der Ostseeurlaub hierzulande zu teuer ist für Familien. Das sei ihr zu pauschal. „Es gibt Familien mit mehr oder weniger Einkommen, es gibt genügend, die es sich leisten können. Uns ist es als Familie auf Rügen in der Hauptsaison tatsächlich zu teuer, aber nicht erst neuerdings. Allerdings gibt es günstigere Ziele, wie zum Beispiel Wustrow.“ Daniel Ruddies ist überzeugt: „Es gibt Urlaub in MV für alle Preisklassen und Ansprüche.“

Dieter Werkmeister stellt fest, „dass es an der Küste wahnsinnig teuer geworden ist, alle Vier- bis Fünf-Sterne-Hotels verlangen mittlerweile 300 bis 400 Euro pro Nacht. Das ist definitiv zu teuer. Mir kommt es so vor, als wenn die Hotellerie mit der Brechstange die verloren gegangenen Umsätze wieder reinholen will.“ Christian Baumgart habe als Rostocker die Erfahrung gemacht, „dass zum Beispiel Räucherfisch oder Fischbrötchen in meiner Wahlheimat Hamburg sogar billiger sind. Der Parkplatz in Warnemünde ist der Hammer.“ Reinlinde Bluemle berichtet: „Wir waren letzte Woche auf Rügen und fanden die Preise normal. Dafür, dass noch Saison ist und viele Familien unterwegs sind, ging es.“

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dort leben, wo andere Urlaub machen

Ingo Mueller gibt zu bedenken: „Es wird doch immer wieder gefordert, die Qualität zu steigern und die Beschäftigten im Tourismus und Gastgewerbe besser zu bezahlen. Dass im Umkehrschluss dann vieles teurer wird, ist die logische Konsequenz.“ Und Sigrid Ising schließt mit der Erkenntnis: „Ja, unsere Preise sind schon happig, aber wer hier wohnt, hat die Gaststättenpreise immer. Okay, aber dafür leben wir ja da, wo andere Urlaub machen.“

Von Juliane Lange