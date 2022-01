Leser über mögliches Corona-Demo-Verbot in Rostock: Nicht grundsätzlich verbieten

Rostock

Seit Wochen warnt die Polizei im Land vor einer Eskalation der mittlerweile regelmäßig stattfindenden Proteste gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Eine solche erkennen Beobachter in den Ausschreitungen vom vergangenen Montag (17. Oktober) in Rostock. Hier wurden Böller und Flaschen auf Beamte geworfen. Auch eine Schusswaffe habe sich unter den Demonstranten befunden, das ergaben nun die Ermittlungen der Polizei. Die Veranstalter sagen, die Polizei habe die Protestierenden provoziert. Die Frage, die sich zahlreiche Leser nun stellen: Sollten die Demonstrationen künftig verboten werden?

Stephan Bandow hat dazu eine klare Haltung: „Die Tatsache, dass solche Gegenstände zu einer Demonstration mitgebracht werden, ist schon Beweis genug für den Vorsatz sie auch einzusetzen. Die SA ist Anfang der 30er-Jahre des letzten Jahrhunderts genauso vorgegangen. Die Demonstrationen dienen nur dazu, Gewalt auszulösen, anschließend wollen die Urheber sich in der Menge verstecken und Kinder als Schutzschilde verwenden. Das Volk steht aber nicht hinter den Gewalttätern, sondern hinter der Polizei.“ Katrin Jordan schüttelt den Kopf: „Die Polizei hat Böller- und Flaschenwürfe provoziert? Sorry, ich nehme keinen Böller oder Flasche (Glasflasche) mit auf eine Demo und warte darauf, dass die Polizei provoziert, um mich dieser mitgebrachten Sachen zu erleichtern. Einfach lachhaft, was die Veranstalter sagen.“

„Man muss von Anfang an darauf achten, wer da mitgehen will“

Sollten also nun die Demos weiter stattfinden dürfen? Dazu Ramona Groth, die gleich eine Anleitung für friedsame Proteste mitliefert: „Warum nicht?! Man sollte gleich zu Anfang darauf achten, dass Extremisten sich nicht unter die normalen Bürger mischen! Dann bleibt es auch friedlich.“ Monika Schumacher ergänzt hier: „Das Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut der Demokratie. Das sollte man nicht angreifen.“ Aber, so Schumacher: „Es muss schon vor Beginn der Demo geschaut werden, wer da mitgehen will. Der sogenannte schwarze Block ist gut erkennbar. Rassistische, hetzerische und hasserfüllte Plakate müssen aussortiert werden, die Träger gleich mit. Dann haben die Bürger, die friedlich ihre Meinung kundtun wollen, das Recht, zu demonstrieren.“

Für OZ-Leserin Anne Jeske stellt sich diese Frage gar nicht erst: „Klar. Wenn es unbequem wird, werden Verbote verhängt. Man muss von Anfang an darauf achten, wer da mitgehen will und nicht grundsätzlich alles verbieten.“ Auch Michael Weingärtner wirbt für Differenzierung: „Demonstrationen sollten stattfinden können. Allerdings nur, wenn die Auflagen eingehalten werden. Es gibt immer Kleingeister, die tatsächlich glauben, davon endet die Pandemie. Dann lasst sie halt spazieren.“

Es gibt keine Spaltung

Klaus Moldenhauer glaubt: „Wer keine Aufmerksamkeit bekommt, der hört von ganz alleine auf.“ Also: „Lasst sie demonstrieren, aber ohne Polizeipräsenz und ohne Presse.“ Jasmin Wagner sagt noch, dass sie sich ungern an etwaigen Umfragen beteilige, die ja nur dazu dienen würden, so Wagner, die Gesellschaft weiter zu spalten. Trotzdem schiebt sie hinterher: „Recht und Gesetz sollten trotz alledem eingehalten werden. Und zwar für alle.“ Sebastian Schlesinger fragt daraufhin: „Welche Spaltung? Ein Fünftel der Gesellschaft hat sich entschieden, Fake News zu glauben und demonstriert gegen den Menschenverstand.“ Die Demonstranten stellten demnach eine Minderheit dar, sagt Schlesinger. „Das ist keine Spaltung.“

Von Juliane Lange