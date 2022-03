Leser zu Amazon in MV: „Wollt ihr Jobs oder der abgehängte Osten bleiben?“

Rostock

Der Expansionskurs, den der Versandhändler Amazon in MV einschlägt, hat ein überwiegend kritisches Echo unter Lesern ausgelöst. Weniger wegen der Ansiedlung selbst, sondern vielmehr wegen der seit Langem angeprangerten Arbeitsbedingungen des weltgrößten Online-Händlers.

Wenig Lohn, miese Unterkunft: So sollen die Arbeitsbedingungen für Saisonkräfte bei Amazon sein.

„Anschließend wird festgestellt, dass die Innenstädte veröden“

Thilo Mundt meint: „Amazon ist Kapitalismus pur.“ Rene Hauser stellt daraufhin die Gegenfrage: „Wo kaufen Sie denn ein? Beim kommunistischen Aldi, Lidl, Netto oder Penny? Ach ja, Rewe- und Penny-Logo sind zwar rot, aber das heißt nicht, dass es kommunistisch ist, nur mal so zur Info.“

Nico Meyer hat noch mehr kritische Worte: „Leider wissen die Fahrer überhaupt nicht, wie man sich verhält. Pakete werden abgegeben, ohne dass man weiß, wo sie sind. Oder sie klingeln und kommen überhaupt nicht. Tut mir leid, aber Amazon ist für mich so unmöglich.“

Lona Kreutschmann indes begrüßt die Ansiedlungspläne, betont: „Wunderbar. Amazon war mit die zuverlässigste Größe bisher in der Pandemie. Alle wurden beliefert – unabhängig von der Maske und dem Impfstatus. Meine Kinder haben sie bedingungslos mit warmen Schuhen und Sachen versorgt. Das war vor Ort nicht möglich. Wer in so dunklen Zeiten für uns da war, hat meine vollste Unterstützung.“

Alexander Schmidt sieht hier eine künftige Problematik: „Und anschließend wird überrascht festgestellt, dass die Innenstädte weiter veröden.“ Dazu passt diese Aussage von Werner Timm: „Gute Nacht, Mecklenburger Einzelhandel.“

„Euch da oben im Nordosten kann man es auch nicht recht machen“

Und Adrian Demaku stellt fest: „Also euch da oben im Nordosten kann man es auch nicht recht machen, oder? In einem anderen Beitrag der OZ stand, dass Firmen sich nicht ansiedeln in MV. Da wird dann auf die rot-rote Regierung geschimpft. Dann kommt ein Big Player nach MV und schafft Arbeitsplätze und wieder wird negativ kommentiert. Wisst ihr eigentlich, was ihr in MV wollt? Wollt ihr nun Arbeitsplätze oder wollt ihr der abgehängte Osten bleiben? Schaut mal nach Sachsen, Brandenburg und Thüringen, was da gerade passiert.“

Liz Nm reagiert darauf wie folgt: „Solche Diskussionen gibt es überall da, wo sich große Player ansiedeln. Die kommen nicht hierher, um den Leuten gut bezahlte Arbeit zu geben. Ihr Ziel ist, mit kleinem Aufwand das Maximum herauszuholen. Ich bin sicher, es fließen große Summen Richtung Amazon. Ob es ein Gewinn für die Menschen in der Region sein wird? Wenn man wenig verdienen möchte, ist man bei Amazon auf jeden Fall gut aufgehoben.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anja Kreuzmann wirft die Frage auf: „Was ist denn eine richtige Bezahlung?“ Kreuzmann findet: „Lieber schlecht bezahlt, als auf der Couch zu sitzen. Ich arbeite bei der Post, da weiß ich auch nicht, ob die Bezahlung angemessen ist.“

Martin Möller zeigt sich mit den Plänen einverstanden, „wenn sie die Leute vernünftig entlohnen und Wohlstand in die Region bringen. Wegen der Werften und Nordex sind Arbeitsplätze weggefallen plus Zulieferer auf 100 Kilometer, schon mal drüber nachgedacht, dass auch mal welche geschaffen werden müssen?! Jeder, der sich grundsätzlich dagegen ausspricht, ist einfach nur dumm oder hat genug Geld.“

Uwe Meier kontert: „Arbeitsplätze für die Leute aus der Region? Dass ich nicht lache. Amazon regelt die Schaffung von Arbeitsplätzen über schlecht bezahlte Subunternehmen, die ihre Angestellten noch schlechter bezahlen und nicht in der Region ansässig sind.“

Von Juliane Lange