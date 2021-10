Medizinische Versorgung - Leser zu Klinik-Ärger in Greifswald: „Die meisten in der Pflege sind am Limit“

Wann ist ein Notfall ein Fall für die Notaufnahme? Der Fall des kleinen Carl Hanno, der in der Greifswalder Uniklinik acht Stunden lang auf seine OP warten musste, hat eine Debatte unter Lesern zum Pflegenotstand ausgelöst.