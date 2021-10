Leser zum neuen Bußgeldkatalog: „Wer sich an Verkehrsregeln hält, hat nichts zu befürchten“

Rostock

Die härteren Sanktionen, die mit Inkrafttreten des neuen Bußgeldkataloges auf Raser und Parksünder zukommen, haben kontroverse Reaktionen bei Lesern hervorgerufen. Da gibt es zustimmende Kommentare, aber auch Kritik an der neuen Verordnung. Auch die Forderung nach tragfähigen Konzepten für die Mobilität von morgen wird von den Lesern formuliert. Künftig gilt zum Beispiel: Wer etwa innerorts mehr als 10 km/h zu schnell fährt, muss statt bisher 25 Euro künftig 50 Euro zahlen.

Bernd Sturzrehm findet: „Prinzipiell ist die Erhöhung der Bußgelder okay. Die Frage, die ich mir stelle ist, wer soll außer den Geschwindigkeitsmessungen die ganzen Verschärfungen kontrollieren und ahnden? Wer kontrolliert, dass der Lkw-Fahrer mit Schrittgeschwindigkeit beim Rechtsabbiegen fährt oder den Falschhalter auf dem Fahrradweg? Könnte jeden Tag eine DIN-A4-Seite bemalen mit Fahrern, die nicht mehr blinken können oder mit dem Handy am Ohr fahren. Insofern ist die Verschärfung des Verkehrsrechts reine Polemik. Im Prinzip geht es um höhere Einnahmen beim Blitzen und weniger um eine bessere Verkehrssituation für alle Verkehrsteilnehmer.“ Sturzrehm regt noch an: „Wie wäre es einmal mit einem viel besseren Ausbau von Radwegen, auch in der Innenstadt und besseren Angeboten für das Parken von Pkw. Der Rückbau von Parkflächen, ein weißer Strich und ein Fahrradsymbol auf der Fahrbahn sind alles halbherzige Versuche, die Verkehrssituation in den Griff zu bekommen, allerdings ohne Konzept“, schimpft der Leser. Gegen höhere Einnahmen hat Paul Willi nichts, er erwidert: „Was Sie beschreiben sind die gleichen Argumente gegen höhere Haftstrafen im Strafrecht. Die Abschreckung allein ist sehr gering. Beim Bußgeld hat es aber den sinnvollen Vorteil, dass wenigstens mehr Geld für die Allgemeinheit eingenommen wird.“

„Da geht es nicht um Verkehrssicherheit“

Matthias Eisert aber moniert: „Da geht es meines Erachtens nicht um Verkehrssicherheit, sondern darum, weitere Einnahmen zu generieren.“ Fritz Buschmann indes verweist darauf: „Im Vergleich zum europäischen Ausland sind das doch noch immer Schnäppchenpreise.“ Thomas Kanein wirft die Frage auf: „Und was ist mit den Radfahrern? Die haben weiterhin einen Freifahrtschein.“ Hierzu notiert René Schönebaum: „Radfahrer müssten viel mehr kontrolliert werden. Nicht viele halten sich an die Regeln, wenn es um rote Ampeln oder fahren auf Gehwegen geht.“ Heike Schmidt befürchtet: „Für die sozialen Dienste, wie Pflegedienste und ‚Essen auf Rädern‘, wird es jetzt noch schwieriger, stellenweise fast unmöglich, etwas zu liefern.“

Corinna Albrecht sagt: „An mir haben die bisher nicht viel verdient, und das wird wohl auch so bleiben. Nicht weil ich so ein braver Bürger bin, sondern weil ich überwiegend auf Strecken und zu Zeiten fahre, wo es voll ist und ich schon froh bin, wenn ich die erlaubten 30 oder 50 oder 70 km/h mal erreiche.“ Ayla Ayla meint: „Wenn man sich an die Verkehrsregeln hält, dann hat man nichts zu befürchten. Also braucht man sich darüber auch nicht aufregen.“

Christine Weise findet auch einiges völlig überzogen, so schreibt sie, sagt aber auch: „Ich rase nicht, werde aber trotzdem als Vielfahrer ein bis zweimal im Jahr geblitzt, meist, wenn ich in einer fremden Gegend bin und so doll aufpassen muss, dass man auch mal eine Geschwindigkeitsänderung nicht mitbekommt oder auch wenn zu viele Schilder am Straßenrand stehen und man eins mal übersieht. Ich mache das dann nicht mit Absicht und denn gleich Fahrverbot?“ Torsten Rust hält es so: „Einfache Lösung: an die StVO halten.“

Von Juliane Lange