Rostock

Auch im täglich erscheinenden Chefletter der OSTSEE-ZEITUNG ging es zuletzt um das Thema Lockdown in MV. Die öffentliche Debatte darum ist weiter in vollem Gange und zeigt einmal mehr, wie die gegenwärtigen Restriktionen zur Eindämmung des Virus die Leser betreffen.

OZ-Leser Günter Radecker empfindet es als „merkwürdig, dass wieder einmal Maßnahmen zur Eindämmung der ‚Pandemie‘ beschlossen werden, die unseren Wohlstand nachhaltig gefährden, ohne zuvor alle Register gezogen zu haben.“ Radecker weiter: „Es ist unerträglich, offenen Auges miterleben zu müssen, wie eine hilflose Regierung auf im Grunde mittelalterliche Methoden wie zur Pestbekämpfung zurückgreift, ohne zuvor die Möglichkeiten moderner Informationstechnologie überhaupt richtig angewandt zu haben. Meine Frau hat seit einem halben Jahr die Corona-App installiert und bisher nicht einen einzigen Kontaktalarm angezeigt bekommen. Warum, liegt auf der Hand. Niemand wird freiwillig seine Corona-Infektion dort eintragen. Naiv wie immer vertrauen die Regierenden der meist nur schwach ausgeprägten Selbstverantwortung ihrer Bürger.“ Zudem verweist der Leser auf die Vorgehensweise in asiatischen Ländern, wo „nicht gefragt wird, ob Infektionen – anonymisiert – in einer Datenbank eingetragen werden dürfen, die sich automatisch mit der Corona-App des Einzelnen laufend synchronisiert. Wird man dort wieder gesund, wird man aus der Datenbank ausgetragen. Smartphone-Besitzer haben dort keinen Einfluss auf die Installation der App, sie lädt sich automatisch, ist nicht löschbar und beinhaltet immer alle bekannten Infektionsfälle.“ Seine Forderung deshalb: Für eine sinnvolle Anwendung der IT brauche es einen starken und realistisch denkenden Staat und „nicht einen, der nur um Aktionismus vorzutäuschen, 70 Millionen Euro für eine Mogelpackung leichtfertig zum Fenster hinauswirft.“

Anzeige

Ulrieke Oschinski hätte bereits zum jetzigen Zeitpunkt ein schärferes Vorgehen befürwortet und bedauert mit Blick auf die beschlossenen Maßnahmen, dass sich „leider kaum einer an das Kontaktverbot hält. Die Regierung hätte uns vielleicht schon beim ersten Lockdown vier Wochen Kontaktverbot geben sollen. Keine Urlaubsreisen, egal wohin, Grenzen dichtmachen. Man braucht auch nicht in die Geschäfte in der schlimmen Zeit.“

„Freiheit und demokratisches Denken stehen nicht im Widerspruch zur Anerkennung der Regeln“

Auch OZ-Leserin Birgit Behl spricht sich für Schutzmaßnahmen aus: „Es gibt leider keine andere Möglichkeit als den Lockdown, um Bilder, die wir aus Italien, Spanien und den USA noch aus dem Frühjahr vor Augen haben, nicht für Deutschland Realität werden zu lassen. Bei den massiv steigenden Zahlen an Erkrankten und immer mehr Patienten, die eine Intensivbehandlung brauchen, bei immer noch zu vielen Menschen, die sich für klüger als Virologen, Statistiker und Politiker halten und die Regeln bewusst und provokant nicht einhalten, und bei fragwürdigen Urteilen an diversen Verwaltungsgerichten, die den Corona-Leugnern beste Chancen geben, der Virusverbreitung Vorschub zu leisten, weil etwa die Maskenpflicht für Demonstranten aufgehoben wird, brauchen wir sehr strenge Maßnahmen, die dann aber auch juristisch eindeutig haltbar sind.“ Richter müssten jetzt damit leben, dass sie Urteile sprechen, die zwar juristisch einwandfrei seien, aber der Gesamtgesellschaft immens schaden könnten. „Und zwar dann, wenn die Intensivstationen der Kliniken überfüllt sind, und das medizinische Personal nicht mehr in der Lage sein wird, alle Schwererkrankten zu behandeln. Auch Juristen haben Spielräume in der Rechtsprechung und eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Daran sollten sie sich gelegentlich erinnern. Außerdem müssten Gastwirte und Hoteliers, die meinen, ständig vor Gericht klagen zu müssen, endlich den Ernst der Lage erkennen. „Jeder, der jetzt diese Maßnahmen nicht akzeptiert, macht sich an seinen Mitmenschen schuldig. Freiheit und demokratisches Denken stehen nicht im Widerspruch zur Anerkennung der Regeln.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Christel Ritter: „Ich bin wohl der Meinung, dass alle Einschränkungen gut sind. Es fällt mir schwer, zu verstehen, dass in diesen wenigen Monaten, die wir mit dem Virus konfrontiert werden, von den Jungen von ‚verpasster Jugend‘ gesprochen werden kann. Hat uns jemand nach unserer verpassten Jugend gefragt, wie wir den Krieg und die Nachkriegszeit erlebt haben? Wenn wir uns jetzt alle zusammennehmen, (die Einsamkeit fällt uns Alten auch schwer), dann kann es nur besser werden.“

Von Juliane Lange