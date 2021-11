Schwerin/Rostock

Auch an den Schulen im Land spitzt sich die Corona-Lage weiter zu: Allein im Landkreis Vorpommern-Rügen sind seit Mittwoch dieser Woche fünf Klassen komplett in Quarantäne geschickt worden. In Schwerin waren mit Stand Mittwoch drei komplette Schulklassen in Quarantäne, im Landkreis Rostock acht. Und der Landkreis Vorpommern-Rügen schickte allein an diesem Tag fünf Klassen nach Hause. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen betrug zuletzt bei den Sechs- bis Elfjährigen in MV 427,6, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Bei den Zwölf- bis Siebzehnjährigen erreichte der Wert demnach 303,7. Und dennoch: Die gerade neu ins Amt gekommene Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) schließt einen erneuten Mechanismus für flächendeckende Schulschließungen oder Wechselunterricht aus. Die Schulen in MV seien durch Tests und Hygieneregeln gut auf die Pandemie vorbereitet, sagt sie. Viele Leser sehen das anders, üben Kritik.

René van de Kerkhof wirft die Frage auf: „Gut vorbereitet? Absolut nichts wurde vorbereitet und darum steigen die Zahlen in den Schulen massiv.“ Lisa Marie hält unverzüglich dagegen: „Es wäre absolut falsch, die Schulen und Kitas dichtzumachen.“ Stefan Treichel schimpft: „Hygieneregeln und Verordnungen haben wir drei Säcke voll! ABER die Hygienebedingungen sind so schlimm wie nie zuvor. Keine Masken, keine Lüfter, Klassenräume und Toiletten dreckig.“ Und Rocco Pantermoeller hat die Erfahrung machen müssen: „Gut vorbereitet heißt auch, dass ein Siebenjähriger abends im Bett nach dem Vorlesen anfängt zu weinen und sagt, er will keine Maske mehr tragen.“

„Katastrophe für die Intensivstationen mit Triage und vielen Toten oder ‚Katastrophe‘ für die Schüler ... ein paar Wochen lang?“

Bernadette Dieckmann stellt zur Wahl: „Lieber krank und womöglich tot. Oder lieber Schule, und die Kinder sind dann ja gut aufgehoben. Kann diese Frage absolut nicht verstehen.“ Lockdown für Schulen – ja oder nein? Kay Baker sieht es so: „Es gibt für niemanden eine gute Lösung. Das ist Tatsache. Es ist allen klar, dass Schulausfall bildungstechnisch, organisatorisch und psychisch nicht gut ist. Es muss aber auch jedem klar sein, was ein Schulbetrieb hinsichtlich der Ansteckungsgefahr bedeutet. Irgendein armes Schwein muss eben zwischen Pest und Cholera (oder halt Corona) wählen.“ Olli Becker gibt zu bedenken: „Allem Anschein nach sind Schulen ja doch Hotspots. Dann muss man sich entscheiden: Katastrophe für die Intensivstation mit Triage und vielen Toten oder ‚Katastrophe‘ für die Schüler ... ein paar Wochen lang?“ Vicky Meier würde die Kinder lieber nicht der Gefahr aussetzen: „Die Gesundheit aller und vor allem der Kinder sollte wichtiger sein. Wenn sich Kinder infizieren und Spätfolgen haben, was nutzt dann noch die gute Bildung?“

Verheerend wäre eine erneute Schulschließung, davon ist Sil Keh überzeugt. Sie erinnert sich zurück an die vergangenen Lockdowns: „Ich kann das für unsere Kinder nur bestätigen. Und die haben das Glück, zwei Elternteile mit einer relativ hohen Schul- und Ausbildung zu haben. Dennoch war es so, dass sie in den Fächern, die ihnen nicht liegen, etwas hinterher waren. Wie mag das für andere Kinder gewesen sein, die dieses Privileg nicht haben? Meinen Jungs fehlte der soziale Kontakt nicht nur über die Schule, sondern auch beim Sport, zum Beispiel.“

Von Juliane Lange