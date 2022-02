Rostock

Dem Vorwurf, Schulen und Kitas würden gezielt durchseucht, sah sich Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) seit Tagen ausgesetzt. Dann die Reaktion: „Das Land unternimmt weiterhin alles, um das Infektionsgeschehen an Schulen und Kindertageseinrichtungen einzudämmen“, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme am Dienstag.

Landeselternrat sowie Kita-Landeselternrat hatten sich zuletzt an die Seite der Ministerin gestellt, schließlich sei kein Bereich so reguliert, etwa über regelmäßige Testungen, wie die Schulen und Kitas (die OZ berichtete). Zeit, das Meinungsbild vieler betroffener Eltern, Lehrerinnen und Erzieher aufzuzeigen.

Dörte Büttner sagt: „In der Praxis ist es im Moment eine große Herausforderung. Wir haben Kitas mit so großer Personalnot, die durch Corona unendlich verschärft wird. Auf Biegen und Brechen auf den Schultern von Kindern und Erziehern und Erzieherinnen Einrichtungen offen zu lassen, ist unverantwortlich. Da, wo es geht, müssen Eltern entlastet werden – keine Frage, aber es muss Grenzen geben.“ Büttner rät der Ministerin: „Sie sollten die Kitas nicht aus den Augen verlieren. Oder hatten Sie diese möglicherweise noch gar nicht im Blick?“

„Was für ein überfordertes Land“

Anke Wolfram fühlt sich als Familie alleingelassen: „Es hat uns niemand informiert, was zu tun ist und wie wir uns verhalten sollen. Eltern haben ihre Kinder nicht mal testen lassen und waren dann überrascht, nachdem sie die Kinder mit Husten und Fieber aus der Schule abholten. Wir Eltern haben selbst entscheiden müssen, was wir zu tun haben, um unsere Kinder zu schützen. Alle haben nur abgewartet, dass hier die Winterferien starten.“

OZ-Umfrage zum Thema: Sollten in Schulen und Kitas in MV strengere Corona-Regeln gelten?

Sybille Engelke hat ähnliche Erfahrungen gemacht: „Deshalb habe ich meinen Sohn auch schon am 20. Januar aus der Schule genommen. Wir haben Risikopatienten im Umfeld, sind selbst gefährdet und niemand übernimmt Verantwortung. Was aber erschreckend ist: Die Schulen sind immer noch komplett überfordert damit, den Unterrichtsstoff hochzuladen. Was für ein überfordertes Land.“

„Schulen und Kitas müssen weiter offen bleiben“

Michael Borchardt meint: „Hier beißt sich doch die Katze in den Schwanz. Lässt man jetzt 100 bis 150 Kinder zu Hause? Damit verbunden auch die jeweiligen Elternteile? Oder lässt man die Kitas und Schulen unter erschwerten Bedingungen offen und sorgt so dafür, dass die Arbeitnehmer auch zur Arbeit fahren können?“

Es sollten lediglich die Eltern ihre Kinder zu Hause behalten, die aktuell ohnehin zu Hause seien (arbeitssuchend, Elternzeit etc.), schlägt Borchardt vor. „Was die nicht vorhandene Präsenz gerade in Schulen mit unseren Kindern angestellt hat, sehen wir ja teilweise jetzt. Und diesen Zustand dürfen wir natürlich nicht weiter verschärfen. Von daher alles richtig. Schulen und Kitas müssen weiter offen bleiben.“

„Wie viele Kinder werden positiv in Kitas oder Schulen geschickt?“

Jane Merboth poltert: „Diese ganzen Maßnahmen in der Kita können sie sich doch sparen.“ Merboth sieht die Gefahr, das Risiko einer Ansteckung wissentlich zu unterschätzen. „So ist die Leserin überzeugt, dass man die Eltern nicht dahingehend überprüfen könne, ob „sie nach den Richtlinien, die wir haben, getestet haben. Einen Zettel unterschreiben und einen Schnelltest fälschen, kann ich auch. Da fragt man sich als Erzieherin, warum man diesen Stress auf sich nimmt, sich von den Eltern anmeckern zu lassen und am Ende fällt wieder eine Erzieherin wegen Corona aus. Aber die Kinder sind ja alle negativ.“

Katrin Lüder sieht die Verantwortung auch bei den Erzieherinnen und Erziehern, schickt hinterher: „Erzieher haben sich, in meinen Augen, täglich zu testen – egal welcher Impfstatus vorliegt. An so ziemlich jeder Ecke in unserem Land gibt es ein Testcenter. Selbst wir testen unsere Kids vor Kitaantritt täglich, zum Schutz aller. Diese tollen Tests @home sollten untersagt werden. Ich arbeite auch mit Kindern. Mir wurden oft genug Tests von vor zwei Wochen vorgelegt. Morgens um 6 Uhr zu Hause negativ und schau an, in der Schule um 7 Uhr positiv. Wie viele Kinder werden wissentlich positiv in die Kitas oder Schulen geschickt?“

