Rostock

Das Jahr 2020 ist schon vorbei und auch wenn so einiges wegen der Corona-Pandemie anders war, als gewohnt, gab es doch mehr als genug Gründe, raus ins Grüne zu gehen, und die schönen Landschaften oder Naturschauspiele in unserem Land mit der Kamera festzuhalten.

So erreichten uns auch in diesem Jahr wieder zahlreiche facettenreiche und wunderschöne Bilder aus MV. Jetzt suchen wir aus den zwölf Monatsbildern der vergangenen Monate das schönste Leserbild 2020. 290 Menschen haben bereits an der Online-Umfrage teilgenommen.

Diese Bilder liegen aktuell vorn

Mit 65,2 Prozent der Stimmen liegt aktuell Christian Schulz mit seinem Mai-Bild vorn. Es folgen Andreas Garling (Februar) mit 10,3 Prozent und Klaus Haase (Dezember) mit 7,2 Prozent.

Noch bis zum 6. Januar können Sie für Ihren Favoriten in einer Online-Umfrage abstimmen. Der Fotograf oder die Fotografin des Gewinnerbildes erhält 150 Euro Bargeld und wird anschließend sowohl online als auch in der Zeitung gekürt. Aber auch unter allen, die bei der Umfrage abstimmen und sich registrieren, verlost die OZ zweimal 50 Euro in bar.

Schicken Sie uns weiterhin Ihre Bilder

Falls Ihr Bild nicht dabei ist, seien Sie nicht traurig. Auch im nächsten Jahr zeigen wir wieder die tollen Bilder unserer Leser. Wenn Sie auch schöne Bilder machen, können Sie diese hier hochladen. Schreiben Sie gerne dazu, wann und wo, das Bild entstanden ist.

Von OZ