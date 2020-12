Rostock

Herbstliche Wälder in den Morgenstunden, traumhafte Sonnenuntergänge am Meer oder neblige Landschaften - die Natur in unserem Land bietet auch in dieser kühlen Jahreszeit wunderschöne Motive, um sie mit der Kamera festzuhalten.

Unsere Leser haben sich auch im November wieder in die Natur begeben und auch in diesem Monat wieder viele tolle Bilder gesendet. Ob Strandfotos oder Bilder von einem Waldspaziergang. Die Auswahl ist groß. Die schönsten Fotos haben wir in einer Bildergalerie zusammengestellt.

Zur Galerie Unsere Leser schicken uns täglich tolle Fotos aus MV. In der Bildergalerie zeigen wir die schönsten Schnappschüsse aus dem Monat November 2020.

Machen Sie auch schöne Fotos? Wir veröffentlichen sie gerne auf unserer Internetseite, auf Facebook, Instagram und in der Zeitung. Hier können Sie uns Ihre Fotos schicken.

Von OZ