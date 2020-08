Rostock

Leugnen, kleinreden, Verschwörungstheorien. Die Skepsis gegenüber der Gefahr des Coronavirus ist verbreitet, wie eine nichtrepräsentative Umfrage unter 826 OZ-Lesern ergab. Demnach sind 57,7 Prozent der Befragten der Meinung, der Erreger sei weniger gefährlich als die echte Grippe ( Influenza). 37,5 Prozent sagen, Corona ist mindestens ebenso gefährlich – und gefährlicher. 4,7 Prozent antworteten mit: „weiß nicht“.

Martin Siemon ist überzeugt, in dieser Frage gebe es „kein klares Ja oder Nein.“ Weiter schreibt er: „Für manche ist das Virus vollkommen ungefährlich, siehe die 900 positiv Getesteten in Bayern, die wahrscheinlich bisher noch nichts von ihrer Infektion wissen oder bemerkt haben. Und für andere lebensgefährlich. Ähnlich einem Grippevirus, an dem auch nicht jeder erkrankt, das aber auch potenziell tödlich sein kann.“

„ Covid-19 ist genauso gefährlich wie die Grippe “

Maik Hofmann denkt, „ Covid-19 ist genauso gefährlich wie die Grippe.“ Und: „Sie hat letzten Jahre viele Tote gefordert und somit sollten wir Covid-19 wie die Grippe behandeln und nicht die ganze Nation spalten und in Panik versetzen.“

Chris Riedel meint: „Keines ist gefährlicher, weil beides für Menschen, die nicht durch Vorerkrankungen oder Alter geschwächt sind, ziemlich ungefährlich ist.“ Jens Wolter sieht es auch so: „Eine richtige Grippe ist für jeden Menschen, der zur Risikogruppe gehört, ein schlechtes Immunsystem und Vorerkrankungen hat, genauso gefährlich.“

Rico Freitag ergänzt das Folgende: „Beides ist gleichermaßen gefährlich. Ob die absurden Maßnahmen gerechtfertigt sind, das kann und muss gerne bezweifelt und diskutiert werden, denn darum geht es den Meisten. Es geht nicht um ‚wie gefährlich ist dies oder das?‘ Es geht auch nicht um die verschwindend kleine Menge an Coronaleugnern, die meinen, dass Covid-19 nicht existiert. Nein, die meisten, ob Demonstranten oder Nichtdemonstranten machen sich lediglich Sorgen um die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen.“

Paul Vaupunkt fragt: „Ist Covid-19 jetzt die erste Erkrankung, welche Spätfolgen haben kann? Die Wahrscheinlichkeit an einer Krankheit zu sterben ist bei diesem Virus gering, liegt nunmehr im Bereich der Influenza.“

„Möchte jemand unbedingt mehr Tote? Ich denke doch nicht.“

Klara Himmel wirft ein: „An der echten Grippe, der Influenza, ist gefährlich, dass es trotz Impfstoff immer neu mutiert und seit Jahrzehnten jährlich weltweit Todesopfer fordert. Das Covid-19-Virus verläuft anders, und man spekuliert über vieles. Aber bisher hat es im Vergleich zu anderen Viren, wie zum Beispiel der Influenza, für verhältnismäßig wenig Todesopfer gesorgt. Corona wird auch mehr Aufmerksamkeit geschenkt, man sucht ja regelrecht die Infizierten, die meistens nicht mal krank sind.“

Sarah Leiser betont: „Natürlich gibt es nicht so viele Corona-Tote, weil rechtzeitig Maßnahmen ergriffen wurden. Ist einleuchtend und gut so. Oder möchte jemand unbedingt mehr Tote? Ich denke doch nicht.“

Michael Dollerschell ist folgender Ansicht: „Es ist irrelevant, was ich glaube. Auch wenn ich es generell für ungefährlicher hielte, würde mein Glaube mich nicht davor bewahren, dass das Virus mich möglicherweise tötet oder eine Infektion mich mit schwerwiegenden irreparablen Folgeschäden zurücklässt.“ OZ-Leserin Ulrike Hinrichs-Bonnkirch hält es so: „Nach allem, was ich weiß und in Erfahrung bringen konnte, werde ich mich weiterhin mit Maske, Abstand und Handhygiene vor dem Virus schützen. Ganz einfach.“

Von Juliane Lange