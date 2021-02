Obwohl die großen Karnevals-Veranstaltungen in diesem Jahr ausfallen, will die OZ Faschingsfans die Chance geben, ihre Kostüme zu zeigen. Wir suchen die schönsten Fotos von Menschen in Verkleidungen. Einsendeschluss ist heute. Jeder kann mitmachen – und der Sieger oder die Siegerin gewinnt 300 Euro in bar.