Letzte Sitzungswoche des Landtags in Schwerin vor Neuwahl

Schwerin

Der Landtag in Schwerin kommt zu seiner letzten Plenarwoche in der zu Ende gehenden fünfjährigen Wahlperiode zusammen. Vor den Abgeordneten liegt mit 60 Tagesordnungspunkten noch einmal ein Beratungs- und Abstimmungsmarathon.

Zum Auftakt am Mittwoch (10.00 Uhr) stehen die abschließenden Lesungen von 20 Gesetzen auf dem Programm. Unter anderem geht es um die Neuregelung des Glücksspiels, die Festlegung von Karenzzeiten für ausscheidende Minister, das Bestattungswesen im Land, das Carsharing, die Gleichstellung und die Schulorganisation. Ein Gesetz zum Tourismus wird kurz vor Ultimo noch neu eingebracht und soll am Freitag beschlossen werden.

Schwesig gibt Regierungserklärung ab

Zu Beginn der Sitzung aber will Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) eine weitere Regierungserklärung zur aktuellen Lage in der Corona-Pandemie geben. Am Dienstag hatte das Kabinett angesichts der anhaltend niedrigen Zahl von Neuinfektionen weitere Lockerungsschritte bei den Corona-Schutzvorschriften beschlossen.

Die Linke kündigte einen eigenen Antrag zu möglichen Öffnungsschritten an. Zudem will sie in der dreitägigen Sitzung unter anderem die Themen Bildung und Lohnentwicklung aufrufen, die AfD unter anderem zusätzliche Urlaubstage für Familien einfordern. Auf Antrag der SPD befasst sich das Parlament in der Aktuellen Stunde am Freitag mit der Schaffung gut bezahlter Jobs im Land. Die CDU ließ den Kampf gegen Antisemitismus auf die Tagesordnung setzen.

Vor dem Schloss, dem Sitz des Landtags, will das Handwerk am Mittwoch gegen den Verlust staatlicher Aufträge protestieren. Anlass sind Maßgaben der Landesregierung, die Vergabe von Reinigungsleistungen spürbar einzuschränken. Die Putzintervalle sollen verlängert werden, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung selbst öfter zum Besen greifen. Nach Angaben des Handwerkerverbandes werden damit Unternehmen der Gebäudereinigung Aufträge entzogen und Arbeitsplätze gefährdet.

