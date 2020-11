Letztes Wochenende vor Lockdown: Gaststätten in MV sehr gut besucht

Schwerin

Die Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns starten mit neuen Einschränkungen angesichts des Corona-Teil-Lockdowns in die Woche, Touristen in ihre letzten Urlaubstage. Schwesig hatte bereits am Freitagabend angekündigt, dass Touristen spätestens bis zum 5. November aus Mecklenburg-Vorpommern abreisen müssen. „Natürlich gilt für die Gäste, die schon da sind, dass sie eine Zeit haben, auch wieder zurückzureisen“, sagte Schwesig. Grundsätzlich dürften von Montag an für den restlichen Monat keine Gäste mehr für touristische Zwecke aufgenommen werden.

Solidarität mit Gastronomen

Am letzten Wochenende vor dem Teil-Lockdown seien Gastronomiebetriebe noch einmal sehr gut besucht gewesen im Bundesland, sagte Lars Schwarz, Landespräsident des Deutschen Hotel-und Gaststättenverbandes (Dehoga). „Es sind gerade viele Stammgäste gekommen. Es war sehr viel Solidarität zu spüren“, sagte Schwarz der dpa. Er vermutet, dass mehr Gastronomiebetriebe im Vergleich zu den Einschränkungen aus dem Frühjahr Essen außer Haus verkaufen werden oder es ausliefern. Dies ist weiter erlaubt.

Nach Schätzungen des Landestourismusverbandes vom Samstag müssen noch etwa 100 000 Urlauber Mecklenburg-Vorpommern verlassen. Einige Hotels hätten sich bereits vor der Entscheidung der Landesregierung darauf eingestellt, von Montag an keine Urlauber mehr im Haus zu haben, erläuterte Verbandsgeschäftsführer Tobias Woitendorf.

Touristiker setzen jetzt auf den Dezember

Laut Woitendorf müsse in den Wochen des Teil-Lockdowns an Plänen für ein mögliches Geschäft im Dezember gearbeitet werden. „Der November muss keine Lücke, sondern eher eine Brücke für Dezember sein.“ Gerade Richtung Silvester seien die Hotels und weitere Beherbergungen sehr gut gebucht.

Betroffenen Betrieben soll geholfen werden. Richtung Bund hatte Schwesig eine klare Forderung gerichtet. „Ich erwarte, dass am Wochenende klar ist, wie die Wirtschaftshilfen aussehen“, sagte die Ministerpräsidentin. Der Bund hatte bereits angekündigt, bei Firmen mit maximal 50 Mitarbeitern, die von dem Teil-Lockdown betroffen sind, 75 Prozent des Umsatzausfalls zu übernehmen. Dafür soll der Umsatz des Vorjahresnovembers als Vergleich dienen. Die Bundesregierung gab am Wochenende zunächst keine weiteren Details bekannt.

Land plant Aufstockung der Bundeshilfen

Eine mögliche Aufstockung des Landes sei Schwesig zufolge zunächst nicht in der überarbeiteten Corona-Landesverordnung enthalten, da auf die Umsetzung des Bundes gewartet werden müsse. Schwesig stellte in Aussicht, das Gaststätten und Hotellerie dann weitere fünf Prozent vom Land erhalten.

Die Handhabung verursache noch Fragen, sagte Schwarz. Die betroffenen Unternehmen warten nach seinen Worten auf eine klarere Regelung. Zum Beispiel sei unklar, wie ein Gastronom von den Hilfsgeldern profitieren könne, wenn er zwar nicht öffnen könne, jedoch außer Haus verkaufe.

Von Marc Niedzolka