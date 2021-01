Rostock/Naqoura

Die Maritime Task Force der Beobachtungsmission Unifil im Libanon (United Nations Interim Force in Lebanon) steht ab sofort unter deutscher Führung. Bereits am 15. Januar hat Flottillenadmiral Axel Schulz das Kommando von seinem brasilianischen Vorgänger Konteradmiral Sergio Salgueirinho übernommen – zunächst für 18 Monate. „Damit unterstreicht Deutschland sein besonderes Engagement für diesen Einsatz“, betont Norman Wald, Pressesprecher Maritime Einsätze der Bundeswehr.

Unterstützung der Streitkräfte

Als Maritime Task Force (MTF) werden die Marineeinheiten und ihre Besatzungen im Rahmen des Unifil-Einsatzes bezeichnet. Eingerichtet wurde sie 2006, um die libanesischen Streitkräfte beim Überwachen ihrer Hoheitsgewässer, dem Sichern der 110 Seemeilen langen Küste sowie der Verhinderung des Schmuggels von Waffen oder vergleichbarem Material auf dem Seeweg in das Land zu unterstützen.

Deutschland bildet außerdem Soldaten der libanesischen Marine aus. „Es kann davon ausgegangen werden, dass nahezu jeder libanesische Marinesoldat schon einmal mit den Ausbildern im Deutschen Ausbildungskommando Libanon zu tun hatte“, so Wald weiter. Erklärtes Ziel sei es, dass die Sicherheitskräfte des Landes die maritimen Überwachungsaufgaben in der Zukunft vollständig selbst erfüllen können.

Planung und Führung der Schiffseinsätze

Insgesamt besteht der Verband aus fünf Schiffen aus fünf Nationen – Deutschland, Griechenland, Türkei, Indonesien und Bangladesch. Deutschland beteiligt sich mit der in Rostock beheimateten Korvette Magdeburg am Unifil-Einsatz. Die rund 140 Soldaten des Einsatzkontingentes teilen sich ab sofort nicht nur in die Besatzung des Kriegsschiffs und die Unterstützungsgruppe Limassol/ Zypern auf, sondern besetzen auch entsprechende Dienstposten im Hauptquartier in Naqoura, von wo aus die Planung und Führung der Schiffseinsätze sowie der gemeinsamen Ausbildungsvorhaben mit der libanesischen Marine erfolgt.

Von Susanne Gidzinski