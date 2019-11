Liebäugelt Ministerin mit Spitzenjob an Unimedizin Rostock?

Rostock/Schwerin

Knapp zwei Jahre vor der nächsten Landtagswahl in MV erwarten Beobachter, dass sich das Personalkarussell in der Politik bald erneut dreht. CDU-Landeschef Vincent Kokert hatte im Vorjahr gegenüber der OZ erklärt, seine Partei werde 2021 „nicht mehr mit demselben Personal antreten wie 2016“. Zu möglichen neuen Ministern für Inneres, Wirtschaft oder Justiz äußert er sich seither nicht. Eine Betroffene tat es aber offenbar: Justizministerin Katy Hoffmeister (46) soll bei einem parlamentarischen Abend im Schweriner Landtag auffällig offensiv ihr Interesse am Job des Kaufmännischen Vorstands der Universitätsmedizin Rostock geäußert haben.

„Eine regelrechte Bewerbungsrede“

Es ist einer dieser Abende im politischen Schwerin, an denen Vertreter aus der Wirtschaft oder von Interessenverbänden um die Gunst der Landtagsabgeordneten werben. Im Schlosscafé gibt es dann Getränke, Essen und Gespräche, meistens erscheinen die jeweiligen Fachpolitiker. Vor wenigen Tagen luden die Universitätsmedizinen Rostock und Greifswald zum Plausch. Auch eine Ministerin kam. Nicht die zuständige für Wissenschaft, Bettina Martin ( SPD), sondern Katy Hoffmeister, verantwortlich für Gerichte, Staatsanwaltschaften und Haftanstalten.

Allein dies sei ungewöhnlich, finden Beobachter. Umso mehr, weil Hoffmeister in Gesprächen immer wieder über die Situation an der Spitze der Unimedizin Rostock gesprochen habe; der kaufmännische Vorstand, Harald Jeguschke, ist seit Längerem krank. Hoffmeister habe „eine regelrechte Bewerbungsrede“ gehalten, ist zu hören. Irgendwann sei dies so offensichtlich gewesen, dass Betretenheit die Runde gemacht habe.

Hoffmeister : Werde Ministeramt nicht vorzeitig aufgeben

Hoffmeister selbst weist Spekulationen über einen möglichen Jobwechsel zurück. „Nein, ich beabsichtige nicht, mein mir übertragenes Ministeramt vorzeitig aufzugeben“, sagte sie der OZ. Dass sie am Termin teilnahm, begründet die CDU-Frau so: „Ich fühle mich den in der Universitätsmedizin Tätigen nach wie vor sehr verbunden.“ Dies sei übrigens nicht der erste parlamentarische Abend, an dem sie teilgenommen habe.

Katy Hoffmeister kam 2016 von der Unimedizin Rostock ins Ministeramt. Zuletzt war sie dort Stellvertretender Kaufmännischer Vorstand und Leiterin des Geschäftsbereichs Personal und Recht. Finanziell könnte sich die CDU-Frau durchaus verbessern: Während die Ministerin gut 170 000 Grundgehalt pro Jahr erhält, kommt der kaufmännische Vorstand der Unimedizin laut Landesregierung auf 210 000 Euro (2016).

