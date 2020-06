Liebesbrief per Flaschenpost: Strandkorbvermieterin macht ungewöhnlichen Fund in Scharbeutz

Scharbeutz

Emilija Oestreich ist noch immer ganz gerührt. Als sie vor einigen Tagen kontrolliert hat, ob die Strandkörbe weit genug vom Wasser entfernt stehen, ist ihr eine Flasche vor die Füße gerollt. Zunächst dachte sie, da hätte ein Gast seine leere Weinflasche am Stand zurückgelassen, sagte sie den Lübecker Nachrichten. Doch dann entdeckte die Mitarbeiterin eines Strandkorbvermieters den Brief im Inneren und wusste sofort, dass sie eine Flaschenpost gefunden hatte.

Aus Freundschaft wurde Liebe

Und was für eine. Die Flasche enthielt einen langen Liebesbrief. Darin berichtet ein unbekannter Seemann von seiner Liebe zu einer ungenannten Frau. Ausführlich berichtet er, wie es ihm ging, bevor er sie traf. Darüber, wie aus Freundschaft Liebe wurde und dass sie seine Seele geheilt habe.

Die Flaschenpost vom Scharbeutzer Strand enthielt einen Liebesbrief. Quelle: Susanne Peyronnet

Vieles bleibt vage, und doch kann sich der Leser in die Liebesgeschichte einfühlen. Ob sie echt ist? Niemand weiß es. Wann sie aufgeschrieben wurde? Auch das ist unbekannt. Sowohl der Ort, an dem die Flasche ins Meer geworfen wurde, wie auch ein Datum fehlen. Auch enthält der Brief keinerlei Namen.

Viele Fragen bleiben unbeantwortet

Klar ist, dass die Flasche nicht schon seit Jahrzehnten unterwegs gewesen sein kann. Denn ganz am Ende bittet der Briefschreiber, seine Liebeserklärung über soziale Netzwerke zu teilen, damit seine Liebste von seiner großen Zuneigung erfährt. Warum er gerade nicht mit ihr zusammen ist und sie offenbar nicht auf anderem Wege erreichen kann, bleibt offen. Der Brief ist in einem recht guten Zustand, lediglich an den Rändern etwas feucht geworden und eingerissen.

Der Liebesbrief im Wortlaut „An alle Schiffe und Stationen an alle, die an die Liebe glauben . . . Das ist meine Geschichte Lange glaubte ich, geliebt zu werden und dass mein Leben gut sei. Dann musste ich erkennen, dass ich falsch lag. Mit einer zersplitterten und verkümmerten Seele versuchte ich zu überleben und wurde einige Zeit später gerettet. Nun dachte ich, dass wieder alles gut werden würde, und schaute nach vorn. Es dauerte aber nicht lange, bis ich merkte, dass ich zwar wieder fröhlich aussah und anderen Menschen guttat, doch tief in mir eine Leere herrschte, die wie die Kälte in meiner Seele vorher nicht dort war. Mein Herz hatte hässliche Narben davongetragen und ich versuchte oft, mich davon abzulenken. Es gelang, doch war ich tief im Inneren nicht mehr der Mann, der ich einst war. Dann traf ich auf sie und fand eine verwandte Seele. Auch sie hatte gelitten und auch sie war nicht mehr ganz. Zuerst spielten wir uns vor, dass es uns gut ginge. Zu tief saß die Angst, wieder verletzt zu werden. Wir wussten beide, dass wir das nicht noch einmal überstehen würden. Langsam, Stück für Stück, verstanden wir einander aber und erkannten auch, dass wir niemandem jemals antun würden, was uns angetan wurde. Wir waren beieinander und sicher und fassten mehr und mehr Vertrauen. Weit von ihr entfernt konnte, musste und durfte ich dann für sie da sein, als sie mich am nötigsten brauchte. Was enge Freundschaft war, wurde in dieser Zeit zu mehr, und bei meiner Rückkehr wusste ich genau, was ich ihr sagen wollte. „Von heute an bist Du meine Freundin. Keine kann mich haben, außer Dir! Ich liebe Dich.“ Als ich aber vor ihr stand und sie zitternd in meinen Armen lag, kam nur noch das wichtigste heraus: „Ich liebe Dich! Seit diesem Tag habe ich nicht aufgehört, sie zu lieben. Wir sind an- und miteinander gewachsen und zusammen unglaublich stark geworden. Ich wurde in meinem Leben verletzt und beinahe komplett zerstört. Ich wurde gerettet und nun hat sie mich geheilt. Sie hat mich mit ihrer sanften Art geheilt, mit ihrem unbeugsamen Willen und ihrer Weigerung aufzugeben. Mit ihrer Weigerung, die Vorstellung aufzugeben, dass wir zusammengehören. Dafür bin ich ihr sehr dankbar. Meine Königin, Dir zu begegnen, war eins der intensivsten Erlebnisse in meinem Leben und ich bin sehr glücklich, Dich meine Frau nennen zu dürfen. In ewiger Liebe Der eine, der der Deine ist . . . Nachsatz: Wer auch immer diese Zeilen findet, bitte hilf mir, sie ihr zukommen zu lassen. Mach ein Bild und schick es an alle Freunde und Kontakte in den sozialen Medien, damit diese dann das gleiche tun. Ich glaube fest daran, dass sie sie so bekommen wird. Vielen Dank von einem liebenden Seemann“

Das Papier steckte gemeinsam mit einem Stück Tau in der Flasche. Was es mit dem Tampen auf sich hat, ist wie so vieles andere ebenfalls unklar. Auch die Flasche bietet wenig Anhaltspunkte. Es ist eine Weinflasche mit Schraubverschluss, wegen des grünen Glases vermutlich Rotwein. Das Etikett war schon abgelöst, als Emilija Oestreich die Flasche fand.

So lag die Flaschenpost am Strand von Scharbeutz. Quelle: Emilija Oestreich

Sie hat sich darüber sehr gefreut. „Ich habe noch nie im Leben etwas gefunden“, sagt sie. Sie habe geweint vor Glück, als sie den Brief las. „Das ist ein Zeugnis: Die Liebe gibt es.“ Sie selbst habe in ihrem Leben harte Zeiten durchmachen müssen, sagt die gebürtige Kroatin. Deshalb habe der Inhalt des Briefes sie besonders berührt. „Der Mensch ist nie so allein, wie er glaubt. Dieser Brief muss weitergegeben werden.“

Echt oder nur ein Scherz?

Ob wirklich eine große Liebesgeschichte dahinter steckt? Ist die Flaschenpost tatsächlich übers Meer gekommen? Oder hat sich jemand damit einen Scherz erlaubt, um mal zu sehen, ob der Brief über die Medien verbreitet wird. Niemand weiß es. Eines ist aber sicher: Wer immer den Brief geschrieben und ihn in die Wellen geworfen hat, hat Emilija Oestreich eine große Freude damit gemacht.

Von Susanne Peyronnet/RND