Lieblingsessen, Koch-Shows und Karriere: Sechs Spitzenköche aus MV berichten

Holger Mootz (49) und Ronny Bell (29) kochen im „Weinhaus Uhle“ in Schwerin.

Wie schaffen Sie es, zu den besten Köchen zu gehören?

Holger Mootz: Vor einer geschriebenen Geschichte steht immer eine außergewöhnliche Idee, diese Idee hatte sowohl der Inhaber des Weinhauses Uhle, Dirk Frymark, und wir als wir die liebevoll restaurierten Räumlichkeiten des Hauses betreten haben. Ambiente und die Geschichte des Hauses haben uns praktisch die Richtung der Küche vorgeben: Eine qualitativ hochwertige Küche, die einer Landeshauptstadt würdig ist.

Ronny Bell: Um in diese Bereiche aufzusteigen, bedarf es viel Idealismus, Selbstvertrauen und Leidenschaft. Die Liebe zum Produkt und eine gewisse Verrücktheit gehören ebenso dazu wie der Wille, es immer noch besser zu machen. All das haben wir und geben es gern unseren Gästen auf den Teller zurück.

Ihr privates Lieblingsgericht?

Holger Mootz: Jedes Essen das ich mir zu Hause mit Sorgfalt und Liebe zubereite, ist, gepaart mit dem richtigen Wein, mein Lieblingsgericht.

Ronny Bell: Rinderroulade mit Rotkohl und Kartoffeln von meiner Mutter. Damit bin ich aufgewachsen und bis heute sehr zufrieden. Etwas Käse mit einem guten Tropen Wein im Glas tut es aber auch.

Schauen Sie sich Kochsendungen an?

Holger Mootz: Früher habe ich Kerners Köche und Lantz kocht geschaut. Zum einen liefen diese Sendungen nachts, nach Feierabend und zum anderen war dort eine gewisse Qualität an Köchen dabei. Inzwischen sind Kochsendungen für das breite Publikum gemacht, die weder die Realität eines Restaurants wiedergeben und auch in meinen Augen keinen Nutzen haben. Viele Sendungen sind einfach zu lang, sodass es mich anstrengt, ihnen zu folgen. Also schaue ich nichts mehr in dieser Richtung.

Ronny Bell: In der Regel schaue ich mir solche Sendungen nicht an, den Appetit hole ich mir woanders. Heutzutage nehme ich mir die Zeit für gutes Essen, Familie oder Freunde, da ist also wenig Platz für Kochsendungen.