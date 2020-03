Lieferdienste in MV: 170 Firmen haben hier ihr Angebot veröffentlicht

Rostock

Die Resonanz auf die Aktion #ozhilft in der Corona-Krise ist gewaltig. Mehr als 170 Betriebe haben sich bereits mit ihrem neuen Liefer- oder Abholdienst bei uns eingetragen. Das Angebot wurde von den Lesern mehr als 20 000 Mal abgerufen.

Die Unterstützung der Wirtschaft in dieser schweren Zeit liegt der OZ besonders am Herzen. Deswegen haben wir den in Not geratenen Firmen die Möglichkeit gegeben, ihre neuen Lieferdienste, Spendengesuche oder andere Angebote bei uns kostenlos zu veröffentlichen.

Von oz