Lieferengpässe in MV: Was wird mit dem Weihnachtsgeschäft?

Rostock/Greifswald

Ob Mode, Spielzeug, Möbel, Fahrräder und Campingausrüstung – viele Bereiche im Handel sind derzeit von teils massiven Lieferengpässen betroffen. Einiges ist derzeit entweder ausverkauft oder erst Monate später lieferbar – und dann deutlich teurer.

Wer derzeit beispielsweise die beliebten Schleich-Spielzeugtiere kaufen will, wird unter Umständen keinen Erfolg haben. Jenny Krohn, Inhaberin des beliebten Greifswalder Spielzeugladens „Flax und Krümel“, sagt: „Bei Schleich-Artikeln sieht es gerade ganz schlecht aus. Die sind größtenteils ausverkauft. Hier macht sich der Rohstoffmangel bemerkbar.“ Ab November sei einiges angeblich wieder lieferbar. Sie suche dennoch bereits nach Ausweichmöglichkeiten und bestelle bei anderen Firmen, die ähnliches Spielzeug anbieten.

Lieferungen verzögern sich: „Das ist wirtschaftsschädigend“

Auch im Outdoor- und Campingbereich sorgen die Lieferstaus für große Probleme. „Es verschieben sich Liefertermine teilweise um Monate nach hinten. Das ist wirtschaftsschädigend, weil es auf uns zurückfällt“, sagt Marketingleiter Jan-Uwe Dahnke vom Caravan-Center Dahnke in Stralsund. Zehn bis 15 Prozent der Kunden würden ihre Aufträge stornieren, wenn es zu lange dauere. Das bedeute dann auch Umsatzeinbußen für das Unternehmen.

Hermann Jesske, der Modehäuser in Stralsund und Greifswald besitzt, bestätigt ebenfalls: „Ganze Logistikketten sind zusammengebrochen. Es gibt Lieferverzug. Momentan bekommen wir das noch gut kompensiert.“ Die Frage sei jedoch, wie es weitergehe. „Im nächsten Jahr soll es turbulent werden.“

Krise droht sich im Weihnachtsgeschäft bemerkbar zu machen

Grund sind unter anderem die Containerstaus in chinesischen Häfen. So verzögern sich vor allem Lieferungen aus Asien. Ende August schätzte das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) die derzeitige Lieferkrise so ein: „Findet der Warenhandel mit China nicht schnell zurück zu normalen Abläufen, droht sich die Krise auch im Weihnachtsgeschäft mit fehlenden Produkten und höheren Preisen bemerkbar zu machen“, sagte Vincent Stamer, Leiter Kiel Trade Indicator.

Das Weihnachtsgeschäft in Gefahr? An solchen Spekulationen will sich Kay-Uwe Teetz, Chef des Einzelhandelsverbands Nord, nicht beteiligen. Das sei wie in die Glaskugel gucken. Im Hinblick auf Weihnachten rät der Verbandsgeschäftsführer dennoch: „Wer jetzt schon weiß, was die Kinder sich wünschen, sollte sich auf jeden Fall dieses Jahr früher kümmern.“ So spare man sich am Ende den Stress.

Ikea reduziert Sortiment – um weiter beliebte Artikel anbieten zu können

Bei Ikea in Rostock sind die Lieferengpässe ebenfalls ein Problem. „Anhaltende Störungen, überlastete Häfen und eine historisch hohe Nachfrage haben zu Einschränkungen in unserem Betrieb geführt“, sagt Pressesprecher Marc Willcox. Aufgrund der Transportlage hat Ikea die Entscheidung getroffen, „das Sortiment zu priorisieren“. Das heißt: 2022 wird das Unternehmen seine Produktpalette reduzieren – laut Wirtschaftswoche um fünf Prozent.

„So stellen wir sicher, dass die beliebtesten Produkte sowohl online als auch in unseren Einrichtungshäusern verfügbar sind“, sagt Willcox. Kunden könnten auf der Homepage die Verfügbarkeit eines bestimmten Artikels vorab prüfen.

Von Virginie Wolfram