Pasewalk/Neubrandenburg

Die insolvente Bäckereikette „Lila Bäcker“ mit Hauptsitz in Pasewalk kann Produktion und Vertrieb weiterführen. Die Gläubigerausschüsse hätten dem Konzept der bisherigen Geldgeber - dem Vernehmen nach mehrere Banken - zugestimmt. Diese Entscheidung sei ein wichtiger Schritt zum Erhalt der Unternehmensgruppe mit Standorten in MV, Berlin und Brandenburg, teilte Insolvenzverwalter Rolf Rattunde am Dienstag in Berlin mit.

Seinen Angaben zufolge kann der größte Teil der zuletzt rund 400 Filialen in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern weiter betrieben werden. Die meisten der 2700 Arbeitsplätze blieben erhalten. Wie viele Mitarbeiter das Unternehmen verlassen müssen, sagte Rattunde nicht.

Mitarbeiter: 430 Stellen sollen abgebaut werden

Aus Mitarbeiterkreisen heißt es, 430 Mitarbeiter müssten gehen – vor allem in Brandenburg. Auch der brandenburgische Produktionsstandort Dahlewitz soll geschlossen und künftig nur noch als Logistikzentrum genutzt werden, so das Konzept der Banken. Einen Sozialplan werde es vermutlich nicht geben. Mehrere Gesellschaften der Bäckereikette seien überschuldet. Dennoch wollten die Banken investieren, auch von Bürgschaften in Höhe von sieben Millionen Euro sei die Rede. Die Produktionsstandorte Pasewalk und Neubrandenburg bleiben nach bisherigem Stand erhalten.

Insolvenz im Januar 2019

Die Kette hatte im Januar 2019 Insolvenz angemeldet. In der vergangenen Woche hatte das Amtsgericht Neubrandenburg die Eigenverwaltung der Insolvenz aufgehoben und damit die bisherige Geschäftsführung um Stefan Blaschak ihrer Ämter enthoben. Seither führt der Berliner Insolvenzanwalt Prof. Rolf Rattunde die Geschäfte weiter.

Kette in Schwierigkeiten

Für die Schieflage der Kette sei insbesondere Geschäftsführer Stefan Blaschak verantwortlich, so die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG). Der war Anfang 2018 angetreten und schloss kurz darauf die Produktionsstätte in Gägelow bei Wismar. Die Geschäfte in den Filialen liefen immer schlechter. In der Firmenführung herrschte zuletzt offenbar Wirrwarr. Die Schließung dutzender Filialen in Brandenburg und Berlin musste wieder rückgängig gemacht werden.

Frank Pfaff / Thomas Luczak