Das dicke Ende kommt noch: In Handel und Gastronomie stehen nach Verbandsangaben Tausende Betriebe und unzählige Arbeitsplätze auf der Kippe, als Folge monatelanger Corona-Lockdowns. Cathleen Timmermann weiß aus eigener Erfahrung, was in den Köpfen von Betroffenen vorgeht, wenn der Arbeitgeber Insolvenz anmelden muss und die berufliche Existenz auf dem Spiel steht. „Das kann ich gut mitfühlen“, sagt die gelernte Einzelhandelskauffrau, die seit 19 Jahren bei Lila Bäcker arbeitet.

Die Bäckerei-Kette meldete im Januar 2019 Insolvenz an und wurde erst nach monatelanger Zitterpartie doch noch gerettet. „Im ersten Moment waren wir alle geschockt durch die plötzliche Nachricht“, sagt die 45-Jährige. Die OZ trifft sie in Rostock in der Lila-Bäcker-Filiale in der Kröpeliner Straße – die als eine der ersten nach der Pleite und dem Neuanfang im neuen Design umgebaut wurde.

50 000 Kilometer im Jahr unterwegs

Mehrere Jahre arbeitete Cathleen Timmermann als Verkäuferin, inzwischen schult sie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Filialen in MV und Schleswig-Holstein. Ein Schwerpunkt ist dabei der Umgang mit Backautomaten und Teiglingen, weshalb Cathleen Timmermann unter den Beschäftigten den Spitznamen „Brötchen-Trainerin“ trägt. Gut 50 000 Kilometer ist die Mutter einer siebenjährigen Tochter im Jahr mit dem Auto beruflich unterwegs. Sie lebt in Ferdinandshof (Landkreis Vorpommern-Greifswald).

Statt in Frust und Agonie zu versinken, kam unter den mehr als 2000 Beschäftigten in der Krise sogar Aufbruchstimmung auf, berichtet die Mitarbeiterin. „Alle haben zusammengehalten, die Stimmung war gut.“

In dieser Zeit warb die Kette, eine der wenigen erfolgreichen Neugründungen in Ostdeutschland, mit dem Slogan „Wir backen das“, angelehnt an „Wir packen das“, um das Vertrauen der Kunden.

Mehr Transparenz nach der Insolvenz

Im Unternehmen heißt es, der Stimmungswechsel hänge mit dem Weggang von Firmengründer Volker Schülke kurz vor der Insolvenz zusammen. Der 2020 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommene, langjährige Chef führte den Betrieb dem Vernehmen nach an der kurzen Leine. Nach seinem Ausstieg bei Lila Bäcker sei es dort auf einmal viel transparenter und offener zugegangen, berichten langjährige Beschäftigte.

„Einige Kollegen hatten bereits eine Insolvenz mitgemacht. Die sind ganz ruhig geblieben“, berichtet Cathleen Timmermann. Schülke hatte seit Mitte der 1990er-Jahre den Back-Konzern, der zeitweise zu den größten in Deutschland zählte, durch viele Aufkäufe wachsen lassen – darunter waren auch insolvente Firmen wie die Bäckerei-Kette Schütte aus Gägelow bei Wismar. Sie selbst habe nie geglaubt, dass in den insgesamt rund 270 Filialen von der Ostsee bis Berlin die Lichter ausgehen könnten, sagt die Trainerin.

Einige kündigten und kamen wieder

Andere Kollegen, die Timmermann schon seit Jahren kannte, seien mit der Unsicherheit nicht zurecht gekommen und gingen. „Das waren aber nur wenige“, sagt die Brötchen-Trainerin. Einige seien inzwischen sogar wieder zurückgekommen.

Inzwischen gehört die Bäckerei-Kette einem Bankenkonsortium. Das neue Design auf den Tüten und in den Filialen sowie ein vergrößertes Angebot solle helfen, die Firma vom früheren Billigheimer-Image zu befreien. Die Ausbildung soll wieder ausgebaut werden, in der Umbruchszeit kamen kaum noch neue Azubis ins Unternehmen. In Neubrandenburg entsteht in einer Filiale in der Nähe der Unternehmenszentrale die „Lila-Akademie“ – ein Trainings- und Ausbildungszentrum für Mitarbeiter und Auszubildende.

Geschäfte laufen überraschend gut

Die Geschäfte laufen im zweiten Jahr nach der überstandenen Insolvenz überraschend gut, heißt es in der Neubrandenburger Chefetage. Die Umsatzzahlen lägen über denen der Vorjahresmonate und auch über den eigenen Erwartungen.

Lila Bäcker habe die Pandemie bisher vergleichsweise gut überstanden, weil das Snack- und Imbissangebot im Vergleich zu anderen Bäckereiketten eher bescheiden ausfällt. Unternehmen mit größerem Gastronomieanteil mussten wegen der Lockdown-Einschränkungen eher Umsatzeinbußen verkraften.

