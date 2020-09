Neubrandenburg

Gut anderthalb Jahre nach Insolvenz und Rettung durch ein Bankenkonsortium verordnet sich Lila Bäcker eine Frischzellenkur. Die Filialen der Kette sollen moderner, dass Design von der Brötchentüte bis zum Wechselgeldteller ansprechender werden. „Jetzt ist der Neuanfang da“, sagte Marc Grimminger, Geschäftsführer der Unser Heimatbäcker Holding am Mittwoch in Neubrandenburg.

Das alte Firmen-Logo, das es in MV in vielen Gemeinden zum Ortsbild gehört, sei „verbraucht“ und „in den Köpfen der Kunden verbrannt“. Mit dem neuen Aussehen wolle man zeigen, dass alles besser und schöner geworden ist und neue Kunden gewinnen.

Es ist Neustart auf Sparflamme. Gerade einmal 14 Filialen will das Führungsduo, zu dem neben Greininger die Vorsitzende der Geschäftsführung Viola Kaluza gehört, bis Jahresende umbauen – von insgesamt 270 in MV, Brandenburg und Berlin. Rund die Hälfte der Verkaufsstätten befindet sich im Nordosten.

„Es ist eine Testphase“, sagt Viola Kaluza. „Wir schauen uns nachher an, was der Umbau gebracht hat. Kaufen die Gäste mehr? Werden wir anders wahrgenommen?“ Eine erste Test-Filiale in Berlin-Friedrichsfelde ist bereits fertig, weitere sind unter anderem geplant am Neuen Markt in Rostock und am Markt in Greifswald. Geht das Konzept auf, sollen weitere Geschäfte umgebaut werden. Was der Umbau insgesamt kostet, will Lila Bäcker nicht sagen.

Slogan „Einer von uns“ verschwindet

Die übrigen Shops werden „mit einfachen Mitteln aufgehübscht“, kündigt die Chefin an. Sie berichtet von Besuchen in ihren Filialen, deren Einrichtung sie an die verblichenen Ketten Nordback ( Rostock) und Dahlback ( Dahlewitz bei Berlin) erinnert habe. Die hatte Lila-Bäcker-Gründer Volker Schülke über die Jahre aufgekauft und seinem Back-Imperium aus Vorpommern einverleibt. Schülke schied 2018 bei Lila Bäcker aus, im August starb der 57-Jährige bei einem Flugzeugabsturz auf Usedom.

Der Werbe-Slogan „Einer von uns“ verschwindet ebenfalls. Genauso das kräftige Lila der Brötchentüten und Laden-Oberflächen. Der alte Farbton sei „zu aggressiv“, sagt Marc Grimminger. Er wird ersetzt durch eine ganze Palette von helleren Lila-Tönen. Auch das Sortiment wurde laut Unternehmen verbessert, der Anteil an selbst gebackenen Produkten in den Regalen stieg demnach von 50 auf 90 Prozent.

Seit Juli Gewinn

Wirtschaftlich läuft es den Umständen entsprechend. In der Lockdown-Zeit brach der Umsatz ein, weil die Kunden „lieber abgepacktes Brot im Supermarkt kauften“, so Kaluza. Extrem nachgelassen habe der Kuchenverkauf an Großkunden aus der Gastronomie, der rund 15 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht.

Die erste Jahreshälfte machte das Unternehmen Verlust, seit Juli aber wieder Gewinn. Für gute Geschäfte sorgten unter anderem die vielen Inlands-Urlauber an der Ostsee. Zahlen nennt Lila Bäcker nicht, hofft aber, das gesamte Jahr mit einer schwarzen Zahl abschließen zu können.

Das Unternehmen sei insgesamt gut durch die Corona-Krise gekommen. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagt Geschäftsführerin Kaluza. Hätte es weniger zeitlichen Abstand zwischen Insolvenz und Pandemie gegeben, wäre es eng geworden.

Eigentümer der Kette sind seit April 2019 die niederländische NIBC und die schwedische SEB-Bank, sie übernahmen die Firma aus der Insolvenz. Dabei setzten sie sich gegen Volker Schülke durch, der ebenfalls mitgeboten hatte, aber unterlag. Wie lange die Banken Lila Bäcker behalten wollen, sei offen, so die Geschäftsführer.

Angespannte Stimmung im Betrieb

Ebenfalls am Mittwoch fand am Hauptproduktionsstandort in Neubrandenburg eine Betriebsversammlung statt. Die Stimmung sei „angespannt“ gewesen, berichten Teilnehmer. Es gebe großen Investitionsstau, viele Anlagen seien veraltet.

Journalisten durften sich kein eigenes Bild machen. Ein Besuch sei derzeit wegen der verschärften Hygieneauflagen in der Pandemie nicht möglich, so die Geschäftsführung. Ein Corona-Ausbruch in dem Betrieb wäre eine Katastrophe.

Back-Konzern aus Vorpommern 2100 Mitarbeiter beschäftigt Lila Bäcker, davon 1300 in MV. Zur Kette gehören 270 Filialen, etwa 135 im Nordosten, die übrigen in Berlin und Brandenburg. Das Unternehmen aus Vorpommern wurde in den 1990er Jahren gegründet und schluckte reihenweise Wettbewerber. Mit bis zu 400 Filialen zählte es zeitweise zu den größten Bäckereiketten bundesweit. 2019 rutschte die überschuldete Firma in die Insolvenz, die nach einem halben Jahr beendet werden konnte. Lila Bäcker betreibt Großbäckereien in Neubrandenburg und Pasewalk sowie einen Logistik-Standort in Gägelow bei Wismar.

Bereits vor zwei Wochen kündigte das Unternehmen Verhandlungen über einen neuen Haustarifvertrag an. „Mit uns hat noch niemand gesprochen, aber wir stehen bereit“, sagt Jörg Dahms von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG). Derzeit liegen die Gehälter laut Unternehmen „über dem Mindestlohn“, laut NGG beträgt der Abstand 20 bis 70 Cent.

Von Gerald Kleine Wördemann