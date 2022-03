Lina Beckmann – die Neue im „Polizeiruf“ Rostock: „Chemie zwischen Anneke und mir stimmt“

Lina Beckmannwurde 1981 in Hagen (Nordrhein-Westfalen) geboren. Sie absolvierte ihr Studium an der Westfälischen Schauspielschule Bochum und war zunächst dort am Schauspielhaus und am Schauspielhaus Zürich engagiert. Von 2007 bis 2013 war Beckmann Ensemblemitglied am Schauspiel Köln, seit 2013 ist sie am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg engagiert. Die Schauspielerin spielte unter anderem bei den Salzburger Festspielen. Sie erhielt bereits diverse Preise. Neben zahlreichen Theaterrollen war sie im TV unter anderem in Filmen wie „Vorsicht vor Leuten“ (2015), „Magical Mystery“ (2017) oder „Altes Land“ (2020) zu sehen. Im Rostocker „Polizeiruf 110: Sabine“ spielte Beckmann 2021 bereits Alexander Bukows (Charly Hübner) Halbschwester Melly Böwe. Privat ist sie mit Charly Hübner verheiratet, dessen Nachfolge sie nun im Rostocker Polizeiruf 110 übernimmt.