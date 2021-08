Lindner trifft Bartsch: Warum Wasserstoff eine Chance und die Grünen eine Gefahr für MV seien

Rostock

Ein Liberaler, ein Linker – beide diskussionsfreudig: Beste Voraussetzungen für einen spannenden OZ-Lesertalk mit Christian Lindner (FDP) und Dietmar Bartsch (Linke) am Montagabend im Radisson Blu Hotel Rostock. Doch die aktuelle Weltpolitik macht auch vor Wahlkampf-Terminen nicht Halt. Weil die beiden Spitzenpolitiker noch in eine Telefonschalte mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mussten, fing die Runde deutlich später an als geplant.

Dann aber nahm das Gespräch direkt Fahrt auf. OZ-Chefredakteur Andreas Ebel sprach zuerst natürlich die dramatischen Zustände nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan an. „Das ist eine schreckliche Situation. Man muss aber zugleich sagen, dass 20 Jahre militärische Intervention und zivile Aufbauarbeit gescheitert sind“, bilanzierte Lindner. Priorität hätte nun die Evakuierung deutscher Staatsangehöriger und deren kooperierenden Ortskräfte. „Es ist zu befürchten, dass gar nicht alle evakuiert werden können – das vermittelt Ohnmacht“, so der FDP-Chef mit Blick auf die Zustände am Flughafen Kabul.

Gleichzeitig blickte Lindner voraus, „dass wir uns auf neue Fluchtbewegungen vorbereiten müssen“. Deshalb müssten vor Ort menschenwürdige Zustände für jene geschaffen werden, die fliehen wollen, so der 42-Jährige. Weitere militärische Interventionen der Deutschen in Afghanistan schloss der Parteichef aus.

„Bedingungslose Solidarität“ nicht der richtige Weg

Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen in Kabul bilanzierte auch Dietmar Bartsch: „Die Vorstellung, dass wir mit Einsätzen der Bundeswehr oder Waffenlieferungen Frieden schaffen, die ist für alle sichtbar gescheitert.“ Deshalb müssten Bundeswehreinsätze gut evaluiert werden. „Denn ich möchte nicht, dass wir in Mali so enden wie in Afghanistan“, so der 63-jährige Prerower.

Er sei nach den Terroranschlägen des 11. Septembers bei der Entscheidung für den Einsatz der Deutschen in Afghanistan dabei gewesen. Nach 20 Jahren stünden allerdings 13 Milliarden an Ausgaben und 59 tote Bundeswehrsoldaten in der Bilanz der Bundesrepublik. „Und das mit dem Ergebnis, dass Aufbauarbeit scheitert, nur der Mohnanbau funktioniert und die Taliban wieder kommt.“ Das zeige, „dass diese bedingungslose Solidarität mit den Amerikanern nicht der Weg sein kann“, so Bartsch.

„Ich bin ein großer Freund transatlantischer Beziehungen. Aber wir müssen das kritische Gespräch mit Präsident Biden suchen“, erklärte auch Lindner. „Die USA können sich nicht Hals über Kopf zurückziehen, sondern müssen Mitverantwortung übernehmen für das, was sich in Afghanistan an Drama ereignet mit den Auswirkungen auf viele andere Staaten.“

Werften: Sind alle Standorte weiter tragbar?

Mit Blick auf die Bundestagswahl am 26. September hatte Christian Lindner bereits erklärt, eine Koalition von FDP und Linkspartei auszuschließen. Die Liberalen wollen eine Regierung der Mitte – am besten mit der CDU. Eine Zusammenarbeit mit den Christdemokraten lehnt Bartsch wiederum für die Linke kategorisch ab. Beim Talk am Montagabend wurden die verschiedenen Positionen der Partei- beziehungsweise Fraktionschefs erneut deutlich.

FDP-Parteichef Christian Lindner Quelle: Frank Söllner

Dennoch waren sich beide auch in einigen Punkten einig: Unter anderem, als es um die Zukunft der Werften ging. „Eine dauerhafte Subventionierung aus öffentlichen Kassen für Werften, die dann nicht am Markt wettbewerbsfähig sind, wird nicht gelingen“, so Lindner. Bartsch steht jedoch immer noch zu der Entscheidung, die Werften mit staatlicher Hilfe zu retten. Auch wenn das seiner Ansicht nach nur passiert sei, „weil wir hier eine Abgeordnete haben, die im Nebenberuf Kanzlerin ist“. Dennoch brauche es künftig ein tragfähiges Konzept – und auch die Frage, ob alle Standorte weiter so zu halten sind.

„In MV gibt es zu viele Jobs der Dienstleistungsbranche. Was das Land braucht, sind Industriearbeitsplätze“, so Lindner. Für die Ansiedlung des produzierenden Gewerbes müssten allerdings die Rahmenbedingungen stimmen – und es brauche „Planungsverfahren in Lichtgeschwindigkeit“.

„Mir würde schon Autogeschwindigkeit reichen“, so Landeskind Bartsch mit Blick auf die derzeitige Situation. Er sehe große Chancen in der Windenergie. Das könne für MV eine Wachstumsbranche werden, wie es die Kohle einst für NRW war. Dass das Land in diesem Sektor einst spitze war und jetzt maximal Mittelfeld ist, sei „ein Versagen der Landesregierung“.

Wasserstoff als Chance – Grüne als Gefahr

Im Wasserstoffsektor sehen beide Spitzenpolitiker großes Potenzial. „Deshalb wäre für MV eine Beteiligung der Grünen in der Landes- oder Bundesregierung ein Standortrisiko“, so Lindner – unter anderem wegen der Ablehnung der Partei gegenüber der Nordstream-Pipeline.

Diskutiert wurde am Montagabend auch über das Thema Niedriglöhne. Gerade die Gastronomiebranche im Land beklage fehlendes Personal, berichtete OZ-Chef Andreas Ebel. „Das ist aber nicht nur in MV so. Und wenn überall im Land Menschen nicht bereit sind, in einer Branche zu arbeiten, werden sich die Tarife ändern müssen – oder wir brauchen qualifizierte Zuwanderung“, so Lindner.

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch Quelle: Frank Söllner

Dietmar Bartsch lenkte den Fokus dennoch wieder auf seine Heimat: „Wir müssen verändern, dass MV Niedriglohnland bleibt – indem wir dafür sorgen, dass bessere Löhne bezahlt werden“, so der Linke. Vor allem, weil an der Küste teils horrende Mieten zu zahlen sind – und dann kaum Geld übrig bleibt. Ob es dafür einen staatlichen Mietendeckel braucht, wie von der Linken per Wahlprogramm gefordert und von Christian Lindner abgelehnt, darüber diskutierten die beiden Politiker lebhaft.

Kontroversen auch beim Thema Steuern: Er sei dafür, dass Konzerne wie Google, Apple und Amazon endlich einen angemessenen Beitrag zum Gemeinwohl leisten, so Lindner. Auch er wolle Menschen, die wenig Geld haben, entlasten. Dennoch sei er gegen den von den Linken geforderten Spitzensteuersatz und halte die von der Partei geforderte einmalige Vermögensabgabe gar für verfassungswidrig. In der EU sei nur Belgien bei den Steuern vor Deutschland und belaste die Menschen mehr – „was hält die Leute dann davon ab, ihre Zelte woanders aufzuschlagen?“

„Olaf Scholz der am wenigsten Verhaltensauffällige“

„Die beste Politik für Beschäftigte ist, dafür zu sorgen, dass der eigene Betrieb zukunftsfähig ist“, so Lindner. Auf die Anmerkung eines Lesers, dass er Finanzminister werden wollen würde, konterte Lindner: „Ich wäre bereit, das auf mich zu nehmen.“

Der Wahlkampf des favorisierten Koalitionspartners CDU mache ihn zwar „schwindelig“, dennoch schloss Lindner erneut eine Zusammenarbeit mit linken Parteien aus. Es sei unrealistisch, dass die inhaltlichen Differenzen auf Bundesebene überwunden werden könnten. Da stimmte auch Bartsch zu. Er plädierte erneut für den Regierungswechsel. „Denn große Koalition führt immer zum kleinsten gemeinsamen Nenner.“ Den SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz bezeichnete er als „den am wenigsten verhaltensauffälligsten“ im Wahlkampf.

Bei der Bundestagswahl wollen beide Politiker ihre Parteien mit deutlich zweistelligen Ergebnissen sehen. „Und zwar so, dass es in Deutschland keine Linksverschiebung gibt“, so Lindner, der auch eine Schwarz-Grüne Koalition dazu zählte. „Denn ich traue Armin Laschet nicht zu, den Grünen Grenzen zu zeigen.“

Menschlich bekundeten sich beide Talk-Gäste größte Sympathie. „Ich schätze seine Bereitschaft zu kontroversen Debatten“, so Bartsch über Lindner. Und diese Meinung teilten auch die OZ-Leser im Saal und vor dem Livestream.

Von Claudia Labude-Gericke