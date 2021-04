Linke: Abi-Prüflinge in MV sollen sich Corona-Test in Testzentrum holen

Schwerin

In der Debatte um Corona-Tests vor den schriftlichen Schul-Abschlussprüfungen schlägt die Linke vor, dass sich die Prüflinge einen Tag vorher einem Corona-Schnelltest unterziehen. Dies könne in einem Testzentrum, einer Apotheke oder einer anderweitig anerkannten Stelle geschehen, erklärte die Vorsitzende der Oppositionsfraktion, Simone Oldenburg, am Dienstag.

Mit einem solchen Test am Nachmittag zuvor entstehe am Prüfungstag nicht zusätzlich Nervosität und Hektik. „Zudem dauern die Prüfungsarbeiten bis zu 360 Minuten und werden ohne Pause an frischer Luft durchgeführt. Mit den Tests können die Prüflinge ihre mehrstündigen Arbeiten ohne Maske und damit ohne zusätzliche Belastung schreiben“, meinte Oldenburg.

Oldenburg: Verfahren muss umgehend geregelt werden

Nach einem Bericht des NDR fordern Lehrer-, Eltern- und Schülervertreter drei Tage vor Beginn der Abiturprüfungen am Freitag vom Bildungsministerium eine verbindliche Entscheidung, ob vor den Prüfungsklausuren Corona-Selbsttests anzubieten sind. In den Organisationshinweisen des Ministeriums für die Prüfungen gibt es dazu keine konkrete Aussage.

Schulen würden dringend auf entsprechende Informationen warten, erklärte der Landeschef des Philologenverbandes, Jörg Seifert, laut NDR. Er halte es für fahrlässig, die Prüfungen ohne vorheriges Testangebot durchzuführen. Damit wäre das Abitur 2021 im Zweifelsfall anfechtbar, meinte er. Auch Oldenburg forderte, das Verfahren müsse umgehend geregelt werden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) sagte dem NDR, Schulen könnten weiterhin zweimal pro Woche Selbsttests anbieten. Sie hoffe, dass davon am Freitag alle Gebrauch machen. Dann beginnen mit den Englisch-Klausuren die Abiturprüfungen im Land.

Von dpa